Какие сложности ждут белорусов при въезде в Украину

Источник материала: Tut.by

Украина в среду открыла два дополнительных пункта пропуска на границе с Беларусью, однако для граждан нашей страны по-прежнему действуют ограничения при въезде в соседнюю страну, самое затруднительное из которых — обязательный двухнедельный карантин. Разбираемся, с чем же столкнется белорус на границе с Украиной.



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На заседании украинского Кабинета министров в среду, 17 июня, было принято решение об открытии двух дополнительных пунктов пропуска на белорусско-украинской границе — Александровка (Вильча) и Мохро (Дольск). Еще пять пунктов пограничного контроля начали работу ранее: «Веселовка» («Сеньковка»), «Новая Гута» («Новые Яриловичи»), «Комарин» («Славутич»), «Новая Рудня» («Выступовичи»), «Мокраны» («Доманово»).

Начальник управления организации пограничного контроля Государственной пограничной службы Украины Юрий Лисюк на онлайн-конференции 18 июня ответил на некоторые вопросы, касательно въезда в Украину иностранных граждан. Он сообщил, что на открытых пунктах пропуска скоро возобновится и пешеходное движение — это произойдет с момента опубликования соответствующего постановления правительства на официальном сайте.

Сейчас ограничения касаются граждан, въезжающих в Украину из так называемой «красной зоны» — тех государств, где на 100 тысяч населения приходится больше 40 заболевших коронавирусом. Беларусь пока находится в этом списке. По словам Лисюка, перечень стран пересматривается каждые три дня.

Для наших соотечественников, въезжающих в Украину, обязательным является двухнедельный карантин. Есть варианты: либо установить приложение «Дій вдома», либо обсервация. В первом случае вы сами вводите место, в котором будете отбывать карантин. Приложение запрашивает селфи с геолокацией по несколько раз в день все две недели изоляции. Если пять раз не отправить нужные данные, то можно получить штраф от 17 до 34 тысяч гривен (примерно от 630 до 1270 долларов). По закону на такой самоизоляции разрешается потратить в общей сложности два часа в день на походы в магазины, расположенные не дальше двух километров от вашего дома, а также до одного часа в день выгуливать домашних животных, при этом необходимо носить медицинскую маску. Другой вариант — 14-дневная обсервация в местах, установленных властями. Чаще всего это гостиницы, санатории или медицинские учреждения, хотя их актуальный список, а также возможность выбора, где отбывать карантин, остаются под вопросом. Причем пребывание в таких местах не бесплатное. Цель приезда в страну не имеет значения: туризм, командировка, визит к родственникам — все равно так или иначе придется пробыть две недели в изоляции.

Представитель Госпогранслужбы Украины также сообщил, что нормативно-правовые акты, касающиеся ослабления карантинных мер в стране, вызывают много недоумений у самих сотрудников ведомства. Например, служба совместно с минздравом готовит проект документа с пояснениями для пограничников касательно обязательных медицинских страховок, которые должны предъявлять на въезде иностранцы из «красной зоны». Пока до конца не ясно, могут ли пропускать через границу с электронным вариантом полиса, а также что именно должно быть в нем прописано — пока требованием является покрытие страховкой лечения от COVID-19, а также возможной двухнедельной обсервации.

Если человек летит транзитом из страны «зеленой зоны» с пересадкой в «красной», то украинские пограничники будут рассматривать его как прибывшего из «зеленой» страны и никаких дополнительных мер не потребуют. А вот насчет транзитного следования через Украину наземным транспортом пока не все ясно. По словам Лисюка, для едущих транзитом нет смысла устанавливать приложение, так как они пробудут на территории Украины всего несколько часов. Однако остается неясным, как будет проверяться время их пребывания на территории страны и факты контактов с кем-либо из жителей.

На пунктах пропуска в Украину по-прежнему практикуется температурный скрининг и опрос на предмет симптомов коронавируса. Для белорусов или других путешественников, пересекающих украинскую границу из стран «красной зоны», документ об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном заранее, никак не повлияет на сокращение срока самоизоляции или обсервации — им по-прежнему придется провести в карантине 14 дней.

По словам Лисюка, с 24 июня должен заработать информационный портал, на котором будут представлены правила пересечения границы и вся необходимая информация для въезжающих в Украину иностранных туристов.