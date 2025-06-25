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А1 признан лучшим интернет-оператором Беларуси по итогам престижной премии «Номер один»

25.06.2025 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


А1 стал победителем ежегодной премии «Номер один» в номинации «Интернет-оператор № 1». Своим достижением компания подтвердила статус одного из ведущих провайдеров фиксированной связи в Беларуси, которому доверяют сотни тысяч абонентов домашнего интернета по всей стране. Успеха в народном голосовании удалось достичь благодаря высокому качеству и надежности работы интернета для дома и бизнеса, постоянному расширению географии своего присутствия, а также строительству сети в новых для себя городах с использованием самого современного оборудования из доступных на рынке.

Ежегодная бизнес-премия «Номер один» вручается наиболее востребованным компаниям, товарам и услугам по результатам голосования трех групп респондентов: потребителей, жюри и оргкомитета. Отдать свой голос за наиболее достойную компанию или бренд может любой желающий. В нынешнем году участие в онлайн-голосовании приняли более 70 тыс. человек.


«Доступ в интернет сегодня является повседневной необходимостью для всех, вне зависимости от возраста, занятий и интересов. Вот почему последние несколько лет А1 концентрировала свои усилия и возможности на расширении сети фиксированного интернета и создании комфортных и доступных условий пользования этой услугой. И победа в номинации „Интернет-оператор № 1“ является для нас не только почетной наградой, но в первую очередь подтверждением правильности выбранной нами стратегии, — прокомментировал заместитель генерального директора А1 по техническим вопросам Владимир Сачков. — Выбирая А1 сегодня, абоненты получают не только надежного поставщика связи, но и возможность совместить все необходимые услуги в одном продукте. Уже не первый год, разрабатывая свои сервисы для клиентов, мы делаем фокус на комплексных предложениях, где по цене одной услуги, допустим, домашнего интернета, вы получаете еще мобильную связь и подписку на собственный онлайн-кинотеатр компании абсолютно бесплатно. Такой подход позволяет клиентам А1 получить весь набор телекоммуникационных услуг от одного провайдера и с значительной экономией».

О компании

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 начал свою коммерческую деятельность 16 апреля 1999 г., став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 г. компания входит в состав международной группы A1 Group, которая, в свою очередь, является европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг с штаб-квартирой в Мексике.

Сегодня A1 предоставляет высокоскоростной доступ в интернет, в том числе по современному стандарту XG-PoN, для более чем 600 тыс. абонентов, как в областных и районных центрах, так и в малых городах по всей стране. Технически же компания способна обеспечить доступ в высокоскоростной интернет более чем 1,2 млн домохозяйств по всей стране, и эта цифра растет по мере развития сети. А там, где возможности проводного интернета ограничены, у компании есть предложение по подключению высокоскоростного интенета через Wi-Fi роутер, с установленной в нем SIM-картой.

Сотовая подвижная электросвязь от А1 имеет самое большое количество собственных сайтов в стандартах GSM и UMTS в Беларуси, а также имеет максимальные оценки по большинству интегральных показателей согласно совокупным данным независимого регулятора «БелГИЭ», которые доступны на портале оценки качества услуг электросвязи хваля.бел.

 
 
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А1 стал победителем ежегодной премии «Номер один» в номинации «Интернет-оператор № 1». Своим достижением компания подтвердила статус одного из ведущих...
 
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