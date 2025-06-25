А1 признан лучшим интернет-оператором Беларуси по итогам престижной премии «Номер один»

Источник материала: ProBusiness





А1 стал победителем ежегодной премии «Номер один» в номинации «Интернет-оператор № 1». Своим достижением компания подтвердила статус одного из ведущих провайдеров фиксированной связи в Беларуси, которому доверяют сотни тысяч абонентов домашнего интернета по всей стране. Успеха в народном голосовании удалось достичь благодаря высокому качеству и надежности работы интернета для дома и бизнеса, постоянному расширению географии своего присутствия, а также строительству сети в новых для себя городах с использованием самого современного оборудования из доступных на рынке.

Ежегодная бизнес-премия «Номер один» вручается наиболее востребованным компаниям, товарам и услугам по результатам голосования трех групп респондентов: потребителей, жюри и оргкомитета. Отдать свой голос за наиболее достойную компанию или бренд может любой желающий. В нынешнем году участие в онлайн-голосовании приняли более 70 тыс. человек.





«Доступ в интернет сегодня является повседневной необходимостью для всех, вне зависимости от возраста, занятий и интересов. Вот почему последние несколько лет А1 концентрировала свои усилия и возможности на расширении сети фиксированного интернета и создании комфортных и доступных условий пользования этой услугой. И победа в номинации „Интернет-оператор № 1“ является для нас не только почетной наградой, но в первую очередь подтверждением правильности выбранной нами стратегии, — прокомментировал заместитель генерального директора А1 по техническим вопросам Владимир Сачков. — Выбирая А1 сегодня, абоненты получают не только надежного поставщика связи, но и возможность совместить все необходимые услуги в одном продукте. Уже не первый год, разрабатывая свои сервисы для клиентов, мы делаем фокус на комплексных предложениях, где по цене одной услуги, допустим, домашнего интернета, вы получаете еще мобильную связь и подписку на собственный онлайн-кинотеатр компании абсолютно бесплатно. Такой подход позволяет клиентам А1 получить весь набор телекоммуникационных услуг от одного провайдера и с значительной экономией».