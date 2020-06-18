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Перенесены сроки строительства Национального футбольного стадиона в Минске
18.06.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в сроки строительства Национального футбольного стадиона в Минске.
"С учетом пандемии коронавируса сроки строительства Национального стадиона немного смещены", - заявил в эфире телеканала
Предполагается, что процесс начнется, как только в Беларусь прибудет делегация из Китая.
"К этому у нас уже практически все готово на законодательном уровне, нормативные документы заготовлены, проведены все исследовательские мероприятия. В течение двух-трех лет мы надеемся, что стадион на 33 тысячи мест будет готов", - заверил Ковальчук.
Министр напомнил, что данный стадион должен стать самым большим в белорусской столице.
По первоначальному плану строительство стадиона должно было начаться в середине 2019 года. Завершить его предполагалось к 2023 году. Располагаться данный объект будет на пересечении ул. Ванеева и Партизанского проспекта.
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Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в сроки строительства Национального футбольного стадиона в Минске.
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