ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Перенесены сроки строительства Национального футбольного стадиона в Минске

18.06.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в сроки строительства Национального футбольного стадиона в Минске.

"С учетом пандемии коронавируса сроки строительства Национального стадиона немного смещены", - заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Предполагается, что процесс начнется, как только в Беларусь прибудет делегация из Китая.

"К этому у нас уже практически все готово на законодательном уровне, нормативные документы заготовлены, проведены все исследовательские мероприятия. В течение двух-трех лет мы надеемся, что стадион на 33 тысячи мест будет готов", - заверил Ковальчук.


Министр напомнил, что данный стадион должен стать самым большим в белорусской столице.

По первоначальному плану строительство стадиона должно было начаться в середине 2019 года. Завершить его предполагалось к 2023 году. Располагаться данный объект будет на пересечении ул. Ванеева и Партизанского проспекта.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в сроки строительства Национального футбольного стадиона в Минске.
 
Новости дня
Новости
 
Как выглядит квартира Эдуарда Бабарико, где его девушка сейчас ждет обыск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика