Завтра, 21 июня, свой профессиональный праздник отметят медицинские работники.

Врачевание испокон веков считалось одной из самых почитаемых и ответственных профессий. Повседневная забота о здоровье населения, предупреждение заболеваний, возвращение больных к полноценной жизни — все это придает медикам особый статус.

В этом году медработники всего мира оказались на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекций.

В преддверии профессионального праздника мы встретились с идеологом УЗ «Смолевичская ЦРБ», врачом-терапевтом Валентиной Артишевской (на фото), которая рассказала, как самоотверженно трудились наши медики в период непростой эпидемиологической ситуации.

— Здравоохранение оказалось в непростых условиях, — отмечает Валентина Самуиловна. — Несмотря на это, руководство УЗ «Смолевичская ЦРБ» сработало качественно и ответственно. В кратчайшие сроки в больнице было развернуто два реанимационных отделения. Проведено перепрофилирование коечного фонда с выделением дополнительного количества инфекционных коек за счет чего были сформированы три инфекционных отделения общей численностью 90 коек для оказания помощи больным коронавирусом. Понимая сложную ситуацию, наши медики изъявили желание работать в инфекционных отделениях и оказывать медицинскую помощь.

Большой вклад в работу внесли главный врач УЗ «Смолевичская ЦРБ» Ольга Уварова, заместители главного врача Александр Мысливчик и Ольга Залевская, заведующий поликлиникой Евгений Хороших, главная медицинская сестра Наталья Калесникова.

Особую активность в работе с пациентами проявили заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Сергей Кутас; врачи-реаниматологи Ростислав Ивановский, Геннадий Лифшиц, Леонид Дубовский; заведующие инфекционными отделениями Елена Суходольская, Татьяна Кутас, Вероника Сазаненок. Не жалея сил, работал средний и младший персонал этих отделений. Повышенная нагрузка выпала и на отделение скорой медицинской помощи, приемное отделение, клинико-диагностическую лабораторию (заведующий Владимир Станько), рентгенологический кабинет (заведующий Елена Гольмакова). Нельзя не отметить работу заведующих сельскими врачебными амбулаториям, среди которых — Александра Грушевская (Алесинская ВА), Ангелина Пашик (Слободская ВА), Людмила Залевская (Драчковская ВА), Виктория Цыбулько (Плисская ВА), Марина Василисова (Усяжская ВА), Галина Кленикская (Заболотская ВА), Лариса Щурко (Прилепская ВА), Валентина Сницаренко (Петровичская ВА).

В завершение беседы Валентина Артишевская отмечает, что в результате комплекса проведенных мероприятий эпидемиологическая ситуация в районе улучшилась. Количество лиц, подлежащих активному лечению и наблюдению по уровням, уменьшилось. Кроме этого, Валентина Самуиловна выражает слова искренней благодарности в адрес районной власти, всех служб, ведомств, предприятий, учреждений, общественных организаций, волонтеров, жителей города и района, которые в непростое время оказывали учреждению здравоохранения помощь. Отдельные слова благодарности доктор выражает ГУ «Смолевичский РЦГиЭ», ведь и больнице, и центру гигиены и эпидемиологии приходилось работать в тесном сотрудничестве.

В преддверии праздника хочется еще раз сказать огромное спасибо нашим медикам за труд, бескорыстие, терпение и доброту. Желаем вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, которые вы ежедневно дарите людям — здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть самой большой наградой для вас станут улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни! Мира и добра вам и вашим семьям!

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото автора.