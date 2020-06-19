ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Изменены правила «Евровидения»

19.06.2020 17:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Изменены правила «Евровидения»

Правила международного песенного конкурса  «Евровидение» были изменены организаторами. Такая информация содержится на официальном сайте «Евровидения».

Пандемия коронавируса заставила задуматься деятелей сферы культуры. Так, организаторы «Евровидения» сделали для себя вывод, что в непростое для мира время нужно уметь проявлять гибкость. 

Нововведения вносятся с целью упрощения условий на случай возникновения кризиса.

В частности, участники теперь смогут записывать бэк-вокал на инструментальную фонограмму песни. Это изменение позволит намного снизить нагрузку на вещатели. 

По мнению организаторов, фонограмма бэк-вокала сделает песни более «оригинальными» и яркими, а конкурс – более современным.

Уточняется, что за участниками остается право выбора, пользоваться новой возможностью или нет.

Для выступления на сцене «Евровидения» теперь сможет поехать меньшее число участников — по мнению организаторов, это актуально в условиях кризиса.

Ранее сообщалось, что полуфиналы знаменитого песенного конкурса «Евровидение-2021», по плану, должны будут состояться в Роттердаме (Нидерланды) 18 и 20 мая, а финал запланирован на 22 мая.

В 2020 году «Евровидение» отменили из-за пандемии коронавируса.

Фото: БелТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правила международного песенного конкурса  «Евровидение» были изменены организаторами. Такая информация содержится на официальном сайте «Евровидения»....
 
Новости дня
Новости
 
Поздравления с Днем медицинских работников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика