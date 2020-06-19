|
Изменены правила «Евровидения»
19.06.2020 17:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Правила международного песенного конкурса «Евровидение» были изменены организаторами. Такая
Пандемия коронавируса заставила задуматься деятелей сферы культуры. Так, организаторы «Евровидения» сделали для себя вывод, что в непростое для мира время нужно уметь проявлять гибкость.
Нововведения вносятся с целью упрощения условий на случай возникновения кризиса.
В частности, участники теперь смогут записывать бэк-вокал на инструментальную фонограмму песни. Это изменение позволит намного снизить нагрузку на вещатели.
По мнению организаторов, фонограмма бэк-вокала сделает песни более «оригинальными» и яркими, а конкурс – более современным.
Уточняется, что за участниками остается право выбора, пользоваться новой возможностью или нет.
Для выступления на сцене «Евровидения» теперь сможет поехать меньшее число участников — по мнению организаторов, это актуально в условиях кризиса.
Ранее сообщалось, что полуфиналы знаменитого песенного конкурса «Евровидение-2021», по плану, должны будут состояться в Роттердаме (Нидерланды) 18 и 20 мая, а финал запланирован на 22 мая.
В 2020 году «Евровидение» отменили из-за пандемии коронавируса.
Фото: БелТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правила международного песенного конкурса «Евровидение» были изменены организаторами. Такая информация содержится на официальном сайте «Евровидения»....
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)