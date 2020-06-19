Изменены правила «Евровидения»

Источник материала: ОНТ

Правила международного песенного конкурса «Евровидение» были изменены организаторами. Такая информация содержится на официальном сайте «Евровидения».

Пандемия коронавируса заставила задуматься деятелей сферы культуры. Так, организаторы «Евровидения» сделали для себя вывод, что в непростое для мира время нужно уметь проявлять гибкость.

Нововведения вносятся с целью упрощения условий на случай возникновения кризиса.

В частности, участники теперь смогут записывать бэк-вокал на инструментальную фонограмму песни. Это изменение позволит намного снизить нагрузку на вещатели.

По мнению организаторов, фонограмма бэк-вокала сделает песни более «оригинальными» и яркими, а конкурс – более современным.

Уточняется, что за участниками остается право выбора, пользоваться новой возможностью или нет.

Для выступления на сцене «Евровидения» теперь сможет поехать меньшее число участников — по мнению организаторов, это актуально в условиях кризиса.

Ранее сообщалось, что полуфиналы знаменитого песенного конкурса «Евровидение-2021», по плану, должны будут состояться в Роттердаме (Нидерланды) 18 и 20 мая, а финал запланирован на 22 мая.

В 2020 году «Евровидение» отменили из-за пандемии коронавируса.

Фото: БелТА

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