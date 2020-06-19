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В Бобруйске введён обязательный масочный режим

19.06.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бобруйске введён обязательный масочный режим, сообщает komkur.info со ссылкой на главного санитарного врача города Дмитрия Лайтера.



Такое решение 19 июня приняли городские власти. В общественных местах (в магазинах, банках, аптеках, на почтах, в общественном транспорте), где "невозможно обеспечить социальное дистанционирование", нужно находиться в защитных масках. По словам Лайтера, предусмотрены и другие меры профилактики вирусных инфекций.

Решение Бобруйского горисполкома действует уже с 19 июня. Документ предусматривает, что в организациях и учреждениях города должна быть обеспечена смена использованных масок каждые 2-3 часа. Вводится ограничение количества посетителей, одновременно находящихся в помещениях аптек, почтовых отделений, магазинов и т. д.

Как сообщил главный санитарный врач города bobruisk.ru, обязательный масочный режим вводится из-за новых случаев коронавирусной инфекции, которые фиксируются ежедневно. Он должен помочь остановить распространение COVID-19. В ближайшее время решение горисполкома появится на его сайте.

Ранее на Могилёвщине обязательный масочный режим вводился в Кировском и Белыничском районах.
 
 
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В Бобруйске введён обязательный масочный режим, сообщает komkur.info со ссылкой на главного санитарного врача города Дмитрия Лайтера.
 
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