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Обнаруженный на пекинском рынке коронавирус старше европейских штаммов — эпидемиолог

19.06.2020 19:15 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обнаруженный на пекинском рынке коронавирус старше европейских штаммов — эпидемиолог

Обнаруженный на пекинском рынке коронавирус старше штаммов, которые сейчас распространены в Европе, об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление китайского эпидемиолога Лю Цзюнь.

Новость о коронавирусе на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине взбудоражила общественность Китая – ведь было объявлено, что в стране COVID-19 искоренен.

Исследователи изучили геном коронавруса и пришли к неожиданным выводам: новый вирус старше штаммов, которыми сейчас болеют европейцы.

Ученые провели анализ числа мутаций в вирусах из Европы и тех, что зафиксированы в Китае. У инфекции с рынка в Пекине мало мутаций, это значит, что он относится к более ранним штаммам.

По предварительным версиям специалистов, недавно обнаруженный на пекинском рынке коронавирус прибыл из Европы. Согласно одной из теорий, вирус мог приехать в страну в какой-то партии замороженных продуктов. Пока его перевозили в замороженном состоянии, он не мог развиваться, это объясняет малое число мутаций.

Все исследования китайские ученые передали специалистам Всемирной организации здравоохранения.

Ранее сообщалось, что во всех жилых микрорайонах китайского Пекина с 15 июня вводится режим военного положения в связи с повторной вспышкой коронавируса.

Коронавирусная инфекция была обнаружена на одном из крупнейших рынков Пекина на прошлой неделе. В субботу, 13 июня, оптовый рынок «Синьфади», расположенный в районе Фэнтай, закрыли после того, как специальное расследование выявило коронавирус на доске для разделки лосося.


Фото: РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ



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Обнаруженный на пекинском рынке коронавирус старше штаммов, которые сейчас распространены в Европе, об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление китайского...
 
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