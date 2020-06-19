Россия предложила Беларуси свое лекарство от коронавируса. О чем речь?

Источник материала: Tut.by

Во время телефонного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, президент России предложил Беларуси российский препарат, который назначают пациентам с коронавирусом. Путин сказал, что его получили на основе японских лекарств и он «хорошо работает». О каком лекарстве могла идти речь?



Фото: Reuters

Сегодня, 19 июня, во время телефонного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в том числе зашла речь о борьбе с пандемией коронавируса.

" В частности, Владимир Путин рассказал о новом лекарстве, которое в России получили на основе японских препаратов. Как было отмечено, этот препарат эффективен и уже хорошо работает. В этой связи Владимир Путин предложил при необходимости в нужном объеме воспользоваться этим препаратом в Беларуси", — говорится в сообщение на сайте президента.

Во время сегодняшней встречи Александра Лукашенко с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, президент также отметил , что Владимир Путин предложил Беларуси новое лекарство, которое апробировано в России и показало эффективность.

— Мы, правда, японским аналогом пользуемся, но у вас оно усовершенствовано, — рассказал Александр Лукашенко.

Президент сказал, что уже поручил Минздраву осуществить поставки из России этих лекарств и попробовать в лечении.

Сказать точно, о каком именно лекарстве шла речь, нельзя. Однако известно, что новое российское лекарство от коронавируса «Фавипиравир» под торговым названием «Авифавир». Именно оно создано на основе японского препарата, известного под брендом «Авиган».

На сайте Минздрава России есть сообщение от 1 июня 2020 года. В нем говорится, что ведомство выдало регистрационное удостоверение на препарат прямого противовирусного действия «Фавипиравир» (торговое наименование «Авифавир») отечественного производства, показавший в клинических испытаниях эффективность против COVID-19. Также там указано, что по предварительной оценке, эффективность «Фавипиравира» составила около 90%.

— Это прямой противовирусный препарат, который действует непосредственно на вирус. На первом этапе исследований было показано, что элиминация вируса происходит фактически в два раза быстрее, чем в контрольной группе. Если обратиться к тем цифрам, которые у нас имеются — в среднем время элиминация вируса составляло около четырех дней, в отличие от контрольной группы, где она составляла около девяти дней, — рассказал заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Он также добавил, что все побочные эффекты описаны в инструкции к препарату. Кроме того, все пациенты, дающие согласие на участие в испытаниях, подписывают информированное согласие, в котором описаны все возможные риски применения препарата.

Говорится, что по итогам первого этапа клинических исследований российский «Фавипиравир» продемонстрировал безопасность: не выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов.

«Фавипиравир» в Беларуси также используется при лечении пациентов с COVID-19. В приказе Минздрава от 5 июня 2020 года № 615 «Об оказании медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19» прописано, как его назначают. Препарат рекомендован пациентам со среднетяжелым течением инфекции. Его применяют после решения консилиума врачей, при условии информированного согласия пациента или его законных представителей со строгим контролем безопасности лечения.