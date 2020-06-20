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Глава ВОЗ: Мир находится в новой и опасной фазе пандемии коронавируса
20.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пандемия ускоряется,
Глава ВОЗ рассказал о рекордном числе новых случаев COVID-19 в мире за сутки — более 150 тысяч. Почти половина из этих случаев была зарегистрирована в Северной и Южной Америке, а также в Южной Азии и на Ближнем Востоке.
«Мир находится в новой и опасной фазе. Многим людям надоело быть дома. Страны по понятным причинам стремятся открыть свои общества и экономики. Но вирус все еще распространяется быстро, он все еще смертелен, и большинство людей все еще восприимчивы», — заявил он.
ВОЗ призывает все страны и всех людей быть крайне бдительными. ВОЗ советует продолжать сохранять дистанцию, оставаться дома, если плохо себя чувствуешь, прикрывать нос и рот при кашле, при необходимости надевать маску, продолжать мыть руки.
Ранее Гебрейесус отметил быстрый рост числа зараженных в странах Америки, Африки и Южной Азии. В мире уже более
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Глава ВОЗ рассказал о рекордном числе новых случаев COVID-19 в мире за сутки - более 150 тысяч. Почти половина из этих случаев была зарегистрирована в Северной и Южной...
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