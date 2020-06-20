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Чья субмарина, обнаруженная у берегов Японии? А разведка доложила точно

20.06.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Япония обнаружила загадочную подлодку близ своих берегов

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Военнослужащие Сил самообороны Японии обнаружили загадочную подлодку неподалеку от берегов страны. Об этом Минобороны Японии сообщило в субботу, 20 июня, в своем официальном Twitter-аккаунте.

Как уточнили в ведомстве, 18 июня японский эсминец и патрульный самолет заметили неизвестную субмарину в прилежащей зоне у острова Амамиосима. Подлодка двигалась на запад. Спустя два дня, 20 июня, она снова попала в поле зрения японских Сил самообороны — на этот раз субмарину обнаружили за пределами прилежащей зоны у острова Ёкоатэ.

В связи с этим, подчеркнули в министерстве, глава ведомства Таро Коно призвал «сделать все возможное для поддержания бдительности и сбора соответствующей информации».


Кому принадлежит обнаруженная подлодка, в ведомстве не уточнили. В то же время, по данным источника телеканала NHK в Минобороны, она может принадлежать Китаю.

В начале июня командующий Вооруженными силами США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер заявил, что Китай использует пандемию коронавируса в качестве прикрытия для активизации своих территориальных претензий в регионе. В частности, по его словам, с начала распространения в мире новой инфекции наблюдается всплеск активности китайского флота в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.
 
 
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Япония обнаружила загадочную подлодку близ своих берегов
 
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