ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Днепр» Могилев – «Жлобин». Матч перенесен из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков гостей

20.06.2020 11:08 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Игра 8-го тура второй лиги «Днепр» Могилев«Жлобин» не состоится.

Матч будет перенесен с 20 июня на более поздний срок в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию у одного из футболистов команды из Жлобина.

Напомним, в 8-м туре перенесена еще одна встреча: Мелиоратор – Першы Рэгiён. Причина: из-за подозрения на наличие коронавируса у гостей.

На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 57333 (+676 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 35272 (+1252) человек выздоровели и 337 умерли (+6 за сутки).

В последних 3 матчах, где БАТЭ играет на выезде, забивают обе команды. На «обе забьют» с «Белшиной» дают 2.14! ⚽

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости
 
Чья субмарина, обнаруженная у берегов Японии? А разведка доложила точно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
20.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика