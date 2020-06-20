«Днепр» Могилев – «Жлобин». Матч перенесен из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков гостей

Источник материала: Tribuna.com

Игра 8-го тура второй лиги Могилев – не состоится.

Матч будет перенесен с 20 июня на более поздний срок в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию у одного из футболистов команды из Жлобина.

Напомним, в 8-м туре перенесена еще одна встреча: Мелиоратор – Першы Рэгiён. Причина: из-за подозрения на наличие коронавируса у гостей.

На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 57333 (+676 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 35272 (+1252) человек выздоровели и 337 умерли (+6 за сутки).

В последних 3 матчах, где БАТЭ играет на выезде, забивают обе команды. На «обе забьют» с «Белшиной» дают 2.14! ⚽