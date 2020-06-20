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«Днепр» Могилев – «Жлобин». Матч перенесен из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков гостей
20.06.2020 11:08 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игра 8-го тура второй лиги
Матч будет перенесен с 20 июня на более поздний срок в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию у одного из футболистов команды из Жлобина.
Напомним, в 8-м туре перенесена еще одна встреча: Мелиоратор – Першы Рэгiён. Причина: из-за подозрения на наличие коронавируса у гостей.
На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 57333 (+676 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 35272 (+1252) человек выздоровели и 337 умерли (+6 за сутки).
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«Днепр» Могилев – «Жлобин». Матч перенесен из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков гостей
Игра 8-го тура второй лиги «Днепр» Могилев – «Жлобин» не состоится.
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