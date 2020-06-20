Бердымухамедов «променял» парад в компании Путина на день рождения в семейном кругу









Президент Туркмении позвонил Путину и сообщил, что отказывается от приглашения из-за того, что в его стране принято отмечать дни рождения с семьей и со своим народом, передает госагентство ТДХ. Парад назначен на 24 июня (Россия не стала проводить его 9 мая из-за пандемии), 62-летний Бердымухамедов празднует «именины» 29 июня. Соответственно, по словам главы государства, он не может уйти на 14 дней на самоизоляцию, что обязаны сделать все вернувшиеся из-за границы туркменистанцы.





Ранее сегодня стало известно, что от посещения парада на Красной площади отказались лидеры Азербайджана и Армении. Коррективы в расписание Ильхама Алиева и Никола Пашиняна также внес коронавирус.