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Бердымухамедов «променял» парад в компании Путина на день рождения в семейном кругу

20.06.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов отказался от поездки в Москву на парад Победы с участием российского президента Владимира Путина. Глава среднеазиатской республики извинился перед коллегой и объяснил, что никак не может провести на карантине две недели после возвращения — ему нужно справить день рождения в соответствии с традициями своей страны.



Президент Туркмении позвонил Путину и сообщил, что отказывается от приглашения из-за того, что в его стране принято отмечать дни рождения с семьей и со своим народом, передает госагентство ТДХ. Парад назначен на 24 июня (Россия не стала проводить его 9 мая из-за пандемии), 62-летний Бердымухамедов празднует «именины» 29 июня. Соответственно, по словам главы государства, он не может уйти на 14 дней на самоизоляцию, что обязаны сделать все вернувшиеся из-за границы туркменистанцы.

Ранее сегодня стало известно, что от посещения парада на Красной площади отказались лидеры Азербайджана и Армении. Коррективы в расписание Ильхама Алиева и Никола Пашиняна также внес коронавирус.
 
 
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Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов отказался от поездки в Москву на парад Победы с участием российского президента Владимира Путина. Глава...
 
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