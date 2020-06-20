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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ВОЗ: COVID-19 не отступает Итальянские ученые доказали: в Европе коронавирус появился чуть раньше, чем в Китае. Специалистами обнаружено присутствие COVID-19 в сточных водах двух городов. В...

Итальянские ученые доказали: в Европе коронавирус появился чуть раньше, чем в Китае. Специалистами обнаружено присутствие COVID-19 в сточных водах двух городов. В Милане и Турине коронавирус появился уже в декабре 2019-го. В Германии на западе страны обнаружили новый очаг инфекции, на борьбу с ней направили военных. Положительные тесты взяли более чем у 700 человек. Это работники крупного завода по переработке мяса. В ВОЗ заявляют: коронавирус не отступает. По их данным, в мире за сутки медиками было выявлено 150 тысяч новых случаев. С марта это антирекорд.