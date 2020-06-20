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Названа главная ошибка при использовании антисептика

20.06.2020 12:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названа главная ошибка при использовании антисептика

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвали наиболее эффективные антисептики для профилактики коронавируса, передает РИА Новости.

В рекомендациях CDC говорится, что лучше всего подходят гелевые антиспетики на основе спирта. Содержание этилового спирта должно быть выше 60%, а изопропилового – больше 75%.

При этом гелевые антисептики будут бесполезны, если у человека немытые или жирные руки. Также при использовании средства нужно тщательно растирать по всей поверхности кистей до полного высыхания. 

Фото: Shutterstock.com 

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Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвали наиболее эффективные антисептики для профилактики коронавируса, передает РИА Новости....
 
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