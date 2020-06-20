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Коронавирус в Беларуси: опубликована статистика на 20 июня
20.06.2020 13:39 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Свежие данные о ситуации с коронавирусом в Беларуси опубликовало Министерство здравоохранения.
Так, по информации Минздрава на 20 июня, выздоровели и выписались из больниц уже 36 тысяч 749 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всего в республике выявлены 57 тысяч 936 человек с коронавирусом. Специалисты провели уже 842 тысячи 173 теста.
Также сообщается, что за все время распространения коронавирусной инфекции в Беларуси умерли 343 пациента, у которых был ряд хронических заболеваний и был выявлен коронавирус.
Фото: pexels
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Свежие данные о ситуации с коронавирусом в Беларуси опубликовало Министерство здравоохранения. Так, по информации Минздрава на 20 июня, выздоровели и выписались из...
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