На «ковидную» стоянку для транзитных дальнобойщиков приехали туристы: ели, пели и плясали

Источник материала: Tut.by

«Проснулся под баян и пение — оказалось, на нашу „ковидную“ стоянку приехали туристы», — поделился недавней историей дальнобойщик Олег. Водитель недоумевает: с одной стороны к перевозчикам предъявляют повышенные требования по безопасности из-за коронавируса — например, разрешают останавливаться только на определенных стоянках. А с другой стороны — разрешают на этих же стоянках собираться другим людям.





Напомним, из-за коронавируса в Беларуси ввели жесткие требования для транзитных дальнобойщиков. Например, они должны останавливаться только на определенных стоянках , как правило, они при АЗС и не покидать их территорию. На этих заправках введен санитарно-эпидемиологический контроль. Водителей-нарушителей выявляет милиция, транспортники, таможня и наказывает .

— В три часа ночи 18 июня я приехал на стоянку для транзитного транспорта на трассе М3 возле Бегомля в Витебской области. По режиму труда и отдыха мне нужно было отдыхать девять часов. Поставил будильник на 12.00, зашторил кабину и лег спать, — вспоминает Олег, который работает на польского перевозчика.





Выспаться водителю не удалось: около 9.30 его разбудили народные песни под баян. Мужчина вышел из авто и увидел, что на стоянку приехал туристический автобус с людьми, в сопровождении автомобиля ГАИ.

— Рядом с беседками раскинули палатку, люди возле нее едят, пьют. Тут же люди в народных костюмах поют и пляшут под баян. Узнал, что какая-то туристическая ассоциация ездит по стране, везде их встречают, угощают и для них устраивают концерты.

Водитель недоумевает: почему мероприятие устроили там, где выделили место для стоянки транзитным перевозчикам?





— Нас же всех боятся, прогоняют, как чумных. А тут сами приехали и устроили гулянку. Более того — водителям отдохнуть не дали.

Олег пояснил, что в это время на парковке стояли не меньше десяти фур, в большинстве из которых спали водители.

Дальнобойщик отправился к сотруднику ГАИ из машины сопровождения, хотел написать заявление, но он его принять отказался, однако тут же он распорядился туристам «праздник свернуть». Через полчаса туристы уехали.