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Лукашенко: Столкнуть лбами Россию и Беларусь не получится

20.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Никто не сможет ухудшить отношения между Россией и Беларусью. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой МИДа России Сергеем Лавровым, передает телеканал «МИР 24».

«Если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения, это не получится. Преодолеем эти пандемии, включая инфопандемию, экономическую, политическую, нефтяную, газовую пандемии. Все это мы преодолеем. Это в наших силах», – отметил белорусский лидер.

На встрече шла речь о поставках в Беларусь нового лекарства из России для лечения коронавируса. Также Сергей Лавров рассказал, что по решению президентов двух стран будет подписано межправительственное соглашение о взаимном признании виз.

«Будет иметь очень позитивное значение для граждан третьих стран, которые посещают Россию и Беларусь, представителей бизнеса, дипломатов, которые одновременно аккредитованы в Москве и Минске. Думаю, что это будет очень хорошо воспринято, и на деле будет продолжать наше совместное строительство Союзного государства», – сказал Лавров.



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Теги: Минск
 
 
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По решению президентов двух стран будет подписано межправительственное соглашение о взаимном признании виз.
 
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