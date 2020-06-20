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Лукашенко: Столкнуть лбами Россию и Беларусь не получится
20.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Никто не сможет ухудшить отношения между Россией и Беларусью. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой МИДа России Сергеем Лавровым, передает телеканал «МИР 24».
На встрече шла речь о поставках в Беларусь нового лекарства из России для лечения коронавируса. Также Сергей Лавров рассказал, что по решению президентов двух стран будет подписано межправительственное соглашение о взаимном признании виз.
«Будет иметь очень позитивное значение для граждан третьих стран, которые посещают Россию и Беларусь, представителей бизнеса, дипломатов, которые одновременно аккредитованы в Москве и Минске. Думаю, что это будет очень хорошо воспринято, и на деле будет продолжать наше совместное строительство Союзного государства», – сказал Лавров.
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По решению президентов двух стран будет подписано межправительственное соглашение о взаимном признании виз.
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