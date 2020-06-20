Лукашенко: Столкнуть лбами Россию и Беларусь не получится

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Никто не сможет ухудшить отношения между Россией и Беларусью. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой МИДа России Сергеем Лавровым, передает телеканал «МИР 24».

«Если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения, это не получится. Преодолеем эти пандемии, включая инфопандемию, экономическую, политическую, нефтяную, газовую пандемии. Все это мы преодолеем. Это в наших силах», – отметил белорусский лидер.

На встрече шла речь о поставках в Беларусь нового лекарства из России для лечения коронавируса. Также Сергей Лавров рассказал, что по решению президентов двух стран будет подписано межправительственное соглашение о взаимном признании виз.

«Будет иметь очень позитивное значение для граждан третьих стран, которые посещают Россию и Беларусь, представителей бизнеса, дипломатов, которые одновременно аккредитованы в Москве и Минске. Думаю, что это будет очень хорошо воспринято, и на деле будет продолжать наше совместное строительство Союзного государства», – сказал Лавров.