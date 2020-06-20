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Стало известно о самочувствии президента Казахстана, заразившимся COVID
20.06.2020 21:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информагентство
Он сообщил, что президент Казахстана продолжает свою работу, соблюдая все требуемые санитарные нормы – в этом ему помогают средства современной коммуникации.
По словам пресс-секретаря, Назарбаев читает все телеграммы и письма, адресованные ему, совершает важные телефонные звонки.
18 июня стало известно, что первый президент Казахстана, 79-летний Нурсултан Назарбаев, заразился COVID-19 и находится на самоизоляции.
С 16 марта по 11 мая в стране действовал режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавирусной инфекции.
Фото: Tengrinews
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информагентство Tengrinews и...
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