Стало известно о самочувствии президента Казахстана, заразившимся COVID

Источник материала: ОНТ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информагентство Tengrinews и интервью пресс-секретаря президента республики.

«Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Температура стабильная, симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, не замечено. Первый президент Казахстана находится под наблюдением врачей. И, по их данным, поводов для беспокойства нет», — сообщил Айдос Укибай.

Он сообщил, что президент Казахстана продолжает свою работу, соблюдая все требуемые санитарные нормы – в этом ему помогают средства современной коммуникации.

По словам пресс-секретаря, Назарбаев читает все телеграммы и письма, адресованные ему, совершает важные телефонные звонки.

18 июня стало известно, что первый президент Казахстана, 79-летний Нурсултан Назарбаев, заразился COVID-19 и находится на самоизоляции.

С 16 марта по 11 мая в стране действовал режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавирусной инфекции.





Фото: Tengrinews

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