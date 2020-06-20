ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стало известно о самочувствии президента Казахстана, заразившимся COVID

20.06.2020 21:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Стало известно о самочувствии президента Казахстана, заразившимся COVID

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информагентство Tengrinews и интервью пресс-секретаря президента республики.

«Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Температура стабильная, симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, не замечено. Первый президент Казахстана находится под наблюдением врачей. И, по их данным, поводов для беспокойства нет», — сообщил Айдос Укибай.

Он сообщил, что президент Казахстана продолжает свою работу, соблюдая все требуемые санитарные нормы – в этом ему помогают средства современной коммуникации.

По словам пресс-секретаря, Назарбаев читает все телеграммы и письма, адресованные ему, совершает важные телефонные звонки.

18 июня стало известно, что первый президент Казахстана, 79-летний Нурсултан Назарбаев, заразился COVID-19 и находится на самоизоляции.

С 16 марта по 11 мая в стране действовал режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавирусной инфекции.


Фото: Tengrinews

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информагентство Tengrinews и...
 
Новости дня
Новости
 
Борис Батура: «Надо смелее двигать молодёжь на ключевые позиции. Я ориентируюсь по своему внуку»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
20.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика