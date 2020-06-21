ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

За 24 часа в мире заразились коронавирусом почти 139 тыс. человек

21.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

За 24 часа в мире заразились коронавирусом почти 139 тыс. человек

Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки увеличилось почти на 139 тыс., количество смертей выросло более чем на 6 тыс. Такие данные опубликовала 20 июня ВОЗ, передает ТАСС.

20 июня на 11.00 в мире были зарегистрированы 8 525 042 инфицированных и 456 973 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 138 980, а умерших — на 6 271. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки ВОЗ зрфиксировала 142 451 новый случай заражения и 5 151 смерть.

Регион Северной и Южной Америки по-прежнему на первом месте по числу инфицированных — 4 163 813 (+71 287 за сутки). Количество умерших там достигло 215 903 (+ 3 386 за сутки). В Европе зафиксировано 2 509 750 (+18 313 за сутки) заразившихся и 192 645 умерших (+1 726 за сутки).

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там инфицированы 878 428, 19 560 умерли. За сутки число заразившихся увеличилось на 21 778, умерли 519 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 2 172 212 человек. Далее следуют Бразилия (978 142), Россия (576 952), Индия (395 048), Великобритания (301 819), Испания (245 575), Перу (244 388), Италия (238 011), Чили (231 393) и Иран (200 262).

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки увеличилось почти на 139 тыс., количество смертей выросло более чем на 6 тыс. Такие данные...
 
Новости дня
Новости
 
На тонком рубеже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

20.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика