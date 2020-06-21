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О победе говорить рано

21.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

О победе говорить рано

Сегодня свой профессиональный праздник отмечает многочисленное сообщество медицинских работников. Многие из них проведут его на своем посту в борьбе за здоровье и жизнь земляков. В нынешнее непростое для медиков время даже предпраздничное интервью с недавно назначенным главным врачом Вороновской ЦРБ Д.В. Скоровым сложилось в рабочее. Праздничных поводов еще будет много, считает Дмитрий Викторович,  куда больше медиков волнует обстановка с подъемом инфекционной заболеваемости.

— Незначительный рост количества случаев заболевания в Вороновском районе действительно есть, но он не пикообразный. Ситуация контролируемая. В нашей больнице выделено 97 коек для лечения пациентов с пневмонией и Covid-19, и на сегодняшний день их занято меньше трети. Резерв, как вы видите, есть. Сформирован необходимый запас лекарственных средств, имеется достаточное количество точек кислорода. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты.

— Дмитрий Викторович, многие ведь из пациентов отказываются от госпитализации. В каких случаях медицинская помощь оказывается в стационаре, а когда лечение проходит амбулаторно?

— В каждом случае индивидуальный подход. Если пациент в возрасте, у него есть хронические заболевания, к примеру, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, есть группа инвалидности, скорее всего, заболевание будет протекать в более сложной форме. Естественно ему показано лечение в стационаре. Госпитализация необходима при тяжело протекающей пневмонии, неудовлетворительных результатах лабораторных исследований, низком содержании кислорода в крови. Однако при незначительном повышении температуры тела, кашле без признаков пневмонии, отсутствии других угрожающих факторов, при желании пациента и возможности его самоизоляции помощь может оказываться амбулаторно. Если условия самоизоляции у человека отсутствуют, мы все-таки настаиваем на госпитализации.

— Как налажена связь с врачом при амбулаторном лечении?

— В больнице организованы мобильные бригады, в которые входят врач, медсестра либо помощник врача. Контактные группы выезжают к пациентам с коронавирусной инфекцией или контактам первого уровня. Осмотр проходит на первый, седьмой и четырнадцатый день, по результатам обследования оформляется соответствующий чек-лист. Параллельно с этим участковая медсестра ежедневно связывается с пациентом по телефону и узнает о его состоянии. При ухудшении самочувствия организуется выезд мобильной бригады, после обследования врач при необходимости направляет на лечение в стационаре и производит корректировку назначений.

— Каков алгоритм завершения «домашнего» лечения?

— На 14-й день берется кровь на экспресс-тест. Отрицательный результат позволяет говорить о выздоровлении пациента. Если тест положительный, больничный продлевается до 21 дня и затем без повторного исследования на наличие вируса закрывается.

— Дмитрий Викторович, известно, что среди пациентов с подтвержденным Covid-19 немало детей. Охарактеризуйте обстановку по тяжести заболевания среди пациентов разных возрастов?

— Практически все случаи заболевания у детей протекали в бессимптомной или легкой форме. Возрастные пациенты из-за наличия хронических патологий переносят его гораздо сложнее. Это характерно и для граждан, злоупотребляющих спиртными напитками.

— Сколько в районе выздоровевших от короновируса?

— Побороли Covid-19 35 жителей Вороновщины. Среди них есть и 88-летняя пациентка.

— Есть ли случаи повторного заражения?

— К счастью, нет.

— Если одни восстанавливают свои силы после болезни, то другим необходимо набраться терпения и выполнять рекомендации врачей. Как Вы считаете, с чем связано увеличение случаев заражения в районе?

— Предположу, что люди расслабились и перестали носить средства индивидуальной защиты. Возможно, это связано с наступлением жарких дней, когда чувствуется дискомфорт в маске. Опять же, соскучившись по солнечным лучам и аромату шашлыка, многие отправились на пикники. Причем в компаниях с многочисленными друзьями, родственниками, успокаивая себя, — это же на свежем воздухе! — риск минимальный. Но тесного контакта все равно не удастся избежать. Думаю, что одной из причин распространения могут стать и семейные встречи по случаю возвращения студентов домой после окончания учебного года. Особую опасность они несут, конечно, пожилым родственникам — бабушкам и дедушкам. Безусловно, следует отдать предпочтение общению по видеосвязи и телефону или, по крайней мере, соблюдать общеизвестные рекомендации по дистанцированию и использованию средств индивидуальной защиты.

— Однажды знакомые, у которых был подтвержден Covid, сказали: «Корона» открыла истинное лицо окружающих: одни соседи предложили привезти продукты, а другие заколотили калитку, чтоб, не дай Бог, через их двор не прошлись»…

— К сожалению, таких случаев немало. Но ведь коронавирус — это не время охоты на ведьм. Люди должны, наоборот, сплотиться: сегодня сосед заболел, завтра на его месте можешь оказаться ты. Я желаю всем здоровья, быть терпимее друг к другу и относиться к этой ситуации с пониманием.

В преддверии профессионального праздника коллегам хочу адресовать наилучшие поздравления и пожелания благополучия, неиссякаемой душевной теплоты и энергии. Пусть поскорее закончится непростой период, а мы с честью преодолеем все трудности.

Галина ШЛЕМПО.

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Сегодня свой профессиональный праздник отмечает многочисленное сообщество медицинских работников. Многие из них проведут его на своем посту в борьбе за здоровье...
 
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