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Александр Лукашенко: самоотверженный труд медиков позволяет обеспечить доступной и качественной помощью всё население Беларуси
21.06.2020 15:02 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День медицинских работников отмечается в Беларуси. Понятно, что в нынешней ситуации к людям в белых халатах особое отношение. Не скрывает это в поздравлении их с профессиональным праздником и наш Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Именно ваш самоотверженный труд, верность долгу, высокая квалификация и компетентность позволяют обеспечить доступной и качественной медицинской помощью все население республики.
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Александр Лукашенко: самоотверженный труд медиков позволяет обеспечить доступной и качественной помощью всё население Беларуси
Новости Беларуси. День медицинских работников отмечается в Беларуси. Понятно, что в нынешней ситуации к людям в белых халатах особое отношение. Не скрывает это в...
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