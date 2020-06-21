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Александр Лукашенко: самоотверженный труд медиков позволяет обеспечить доступной и качественной помощью всё население Беларуси

21.06.2020 15:02 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День медицинских работников отмечается в Беларуси. Понятно, что в нынешней ситуации к людям в белых халатах особое отношение. Не скрывает это в поздравлении их с профессиональным праздником и наш Президент.

Александр Лукашенко отметил, что самоотверженный труд медиков позволяет обеспечить доступной помощью все население.

В Республиканском госпитале МВД отметили День медицинских работников

Александр Лукашенко: самоотверженный труд медиков позволяет обеспечить доступной и качественной помощью всё население Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мир проходит очередной стресс-тест: борется с пандемией коронавирусной инфекции. К счастью, в Беларуси выстроена система здравоохранения с мощной эпидемиологической службой, современными научно-практическими центрами, оборудованными клиниками, собственным фармацевтическим производством и, самое главное, достаточным количеством практикующих медиков.

Именно ваш самоотверженный труд, верность долгу, высокая квалификация и компетентность позволяют обеспечить доступной и качественной медицинской помощью все население республики.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. День медицинских работников отмечается в Беларуси. Понятно, что в нынешней ситуации к людям в белых халатах особое отношение. Не скрывает это в...
 
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