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Автомобиль для скорой, медтехника и индивидуальные подарки. Как белорусский бизнес помогает медикам
21.06.2020 15:10 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Количество новых случаев коронавируса в Беларуси снижается, но бизнес продолжает помогать нашим медикам. Рассказываем как.
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Количество новых случаев коронавируса в Беларуси снижается, но бизнес продолжает помогать нашим медикам. Рассказываем как.
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