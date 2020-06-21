Автомобиль для скорой, медтехника и индивидуальные подарки. Как белорусский бизнес помогает медикам

18 июня компания «СК хайникс мемори солюшнс Восточная Европа», резидент Парка высоких технологий, поблагодарила врачей 6-й городской клинической больницы за их бесценный вклад в борьбе с COVID-19 и поздравила с профессиональным праздником. В медицинское учреждение было доставлено 1602 праздничных набора и столько же индивидуальных подарков от компании для всех сотрудников больницы. Также компания дополнительно передала больнице специальную защитную одежду (комбинезоны, головные уборы, нарукавники) и питьевую воду. В ближайшее время ожидаются поставки специальных наборов для определения антител IgG/IgM к коронавирусу, которые были ранее заказаны для персонала больницы.