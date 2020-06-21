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Автомобиль для скорой, медтехника и индивидуальные подарки. Как белорусский бизнес помогает медикам

21.06.2020 15:10 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Количество новых случаев коронавируса в Беларуси снижается, но бизнес продолжает помогать нашим медикам. Рассказываем как.


  • Импортер Renault в Беларуси подарил 10-й ГКБ автомобиль скорой помощи Renault MASTER. Медики получили современный и надежный автомобиль с экономичным дизельным мотором и высоким уровнем оснащения:
  • Ко всемирному дню донора крови ОАО «Лидское пиво» и ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий» провели в Минске совместную акцию: компания отблагодарила доноров крови и плазмы продукцией. Каждый человек, сделавший донацию крови 12 июня на базе РНПЦ, получил «Лидский квас». Записаться на донацию крови и её компонентов можно в любое время на сайте РНПЦ. Телефон единого донорского центра +375 29 362 82 93.
  • В преддверии Дня медицинских работников торговая сеть «Евроопт» передала медицинскую технику стоимостью 100 000 рублей Могилевской больнице № 1. Главный врач Виктор Клочков подчеркнул, что переданная современная диагностическая и следящая аппаратура необходима для наблюдения за пациентами с самыми различными патологиями, в том числе после проведения сложных операций.

  • 18 июня компания «СК хайникс мемори солюшнс Восточная Европа», резидент Парка высоких технологий, поблагодарила врачей 6-й городской клинической больницы за их бесценный вклад в борьбе с COVID-19 и поздравила с профессиональным праздником. В медицинское учреждение было доставлено 1602 праздничных набора и столько же индивидуальных подарков от компании для всех сотрудников больницы. Также компания дополнительно передала больнице специальную защитную одежду (комбинезоны, головные уборы, нарукавники) и питьевую воду. В ближайшее время ожидаются поставки специальных наборов для определения антител IgG/IgM к коронавирусу, которые были ранее заказаны для персонала больницы.

 
Теги: Минск
 
 
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Количество новых случаев коронавируса в Беларуси снижается, но бизнес продолжает помогать нашим медикам. Рассказываем как.
 
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