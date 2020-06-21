|
«Думаю, клуб движется не в ту сторону». Игорь Гуринович о ФК «Динамо-Минск»
21.06.2020 18:42 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Быстрый, техничный, забивной форвард минского «Динамо» стал чемпионом СССР в 1982-м и бронзовым призером в 1983-м. Сейчас ему 60 лет, он тренер-селекционер ФК «Торпедо-БелАЗ», и цели у него другие. В беседе с корреспондентом агентства
С Пунтусом тренировались у Мустыгина
— Игорь, с главным тренером жодинского футбольного клуба Юрием Пунтусом дружишь с детства?
— Мы тренировались в одной группе у Михаила Мустыгина в ДЮСШ, очень плотно пересекались. Потом наши пути разошлись. Я попал в «Динамо», Юра подался на свои хлеба. Он хотел со мной сотрудничать еще в «Белшине», но тогда что-то не сложилось. И вот вернулись к этому вопросу, когда его пригласили в «Торпедо-БелАЗ».
— Ты в своем нынешнем качестве антагонист футбольных агентов?
— У нас диаметрально противоположные позиции. Для них главное — бизнес, для меня — спортивная составляющая. Не говорю обо всех, но многие агенты, которые делают деньги, не понимают, куда пристраивают игрока, для чего, есть ли у него будущее. Лишь бы урвать для себя побольше здесь и сейчас. Я с такими не сотрудничаю.
— Позади большая часть первого круга чемпионата Беларуси, но к единому мнению, стоило ли вообще его проводить с учетом пандемии, так и не пришли. В вашей команде несколько человек под подозрением, что у них коронавирус?
— Скажем так, под подозрением. Но вроде бы всерьез никто не заболел. А проводить чемпионат или нет, решало руководство федерации. Футбол — наша работа, всем нужно кормить семьи.
— Бордачев, Хачатурян, Афанасьев, Бушма и другие — костяк коллектива составляют опытные, но возрастные мастера. А как с подрастающей сменой?
— Руководство клуба поставило на сезон конкретную задачу — попасть в тройку призеров. Плюс лимит легионеров, обязаловка, когда на поле должны выходить не менее пяти белорусов. Понятно, что у главного тренера есть свое видение, какие игроки ему нужны для этих задач. Пришлось обратить внимание и опираться на более опытных. Хотя у нас есть способные молодые ребята. Просто им необходимо время, чтобы адаптироваться к требованиям высшей лиги.
В ЦИТО лежал с Мхитаряном
— Твоя карьера футболиста сложилась бы удачнее, если бы в Минске не получил травму в матче с одесским «Черноморцем» в сентябре 1983-го?
— Безусловно. Причем «Черноморца» мы уверенно переигрывали, Арзамасцев хотел меня поберечь. Но я мог стать лучшим бомбардиром чемпионата СССР, отставая на гол от Юрия Гаврилова, очень хотел обойти спартаковца и попросил тренера повременить с заменой. Ну и сломался во втором тайме.
— Кто-то поспособствовал?
— Сколько восстанавливался?
— Месяц в гипсе, потом пробежки, кроссы. Но не долечился и еще три раза потом ломал ногу, пока не поехал в ЦИТО к профессору Миронову. Он сделал мне операцию. Кстати, лежал в одной палате с Гамлетом Мхитаряном из «Арарата», отцом нынешнего лидера сборной Армении.
— После «Динамо» ты выступал за другие команды, в том числе зарубежные, но доигрывал на родине.
— Да, в минской «Атаке-Ауре». Убежал от действительности, получается. Ничего другого не умел, а семью и детей нужно кормить. Поэтому, закусив удила, продолжал играть лет до 36. Расставание с зеленым газоном было болезненным, но мы пообщались с Яшей Шапиро, я понял, что он хочет строить новую команду, и ушел.
— Потом долго оставался без дела?
— Около года. Помогли друзья, вложились в новый бизнес, связанный с перевозками и туризмом, чтобы у меня была работа. Но когда занимаешься нелюбимым делом, рано или поздно хочется уйти. И я пошел на тренерские курсы и перезагрузился. Получил категорию «А» и вернулся в футбол.
— Перезагрузка получилась и в семейной жизни? В 57 лет ты в четвертый раз стал отцом, но с новой женой…
— Да, так сложилось. Первой супруге я за все благодарен, два наших сына и дочка давно взрослые. А с нынешней мы вместе около 15 лет, Максиму в апреле исполнилось 3 годика.
— По мячу бьет?
— Еще как!
— А ты сам?
— С носочка! Иногда выйду с ребятами на поляну, побалуюсь с мячом себе в удовольствие. Но серьезно не играю. Новые травмы мне не нужны.
С Марадоной сражался в Токио
— А вот твое родное минское «Динамо» на редкость блекло выглядит в последние годы, из флагмана превратившись в середняка высшей лиги.
— Думаю, клуб движется не в ту сторону, начиная с топ-менеджмента и заканчивая игроками. Для Беларуси минское «Динамо» — бренд, как киевское для Украины. Но на сегодня команду просто угробили.
— Может, к падению подтолкнуло позорное и подозрительное поражение 1:8 в Питере от «Зенита» в квалификации Лиги Европы после домашней победы 4:0?
— Падение — процесс не одномоментный, на дно опускаются на протяжении какого-то времени. Тогдашний хозяин «Динамо» Юрий Чиж вкладывал в клуб свои деньги, но не все получалось. Рядом не оказалось человека, который бы подсказывал, где правильно поставить запятую во фразе «казнить нельзя помиловать».
— Имеешь в виду кого-то из спортивных директоров?
— Да, и тренеров тоже. Фамилии опустим, те, кто следит за командой, поймут, о ком идет речь. Что касается странного матча в Питере, мне трудно поверить, что он был договорным. Но если игру все же сдавали, то запятую Чижу требовалось ставить в нужном месте сразу после ее окончания.
— А ведь когда-то команда гремела на весь Союз, выиграла в 1982-м чемпионат страны. К слову, медалей у тебя к тому времени и без того хватало.
— Да, в 18 лет в составе сборной Союза я стал чемпионом Европы среди юношей, в 20 — среди молодежи, в 1979-м мы были вторыми на юниорском чемпионате мира.
— Уступив в финале в Токио Аргентине с Марадоной на острие атаки?
— Да, его признали лучшим игроком турнира. Не менее яркое впечатление производил и самый меткий бомбардир Рамон Диас, потом попавший в «Наполи». А тренировал аргентинцев Луис Менотти. А для меня чемпионат в Японии стал серьезным испытанием. Перед его началом воспалилась задняя поверхность бедра, фактически я играл на уколах. Плюс жара. Так что «серебром» остался очень доволен.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Быстрый, техничный, забивной форвард минского «Динамо» стал чемпионом СССР в 1982-м и бронзовым призером в 1983-м. Сейчас ему 60 лет, он тренер-селекционер ФК...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)