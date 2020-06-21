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Цены на лекарства, санитарная авиация и «домашние» врачи. Елена Богдан о состоянии медицины в Беларуси
21.06.2020 19:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мы побеседовали с Еленой Богдан – заместителем министра здравоохранения Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Санитарная авиация в Беларуси: как это работает
Игорь Позняк:
Елена Богдан:
На прошлой неделе была действительно новая ситуация. Это маленький вертолет, так называемый геликоптер, которым возможно транспортировать только одного пациента. Пациент не требовал вспомогательной вентиляции легких, и мы смогли его достаточно быстро и оперативно перевезти.
Возвращаясь к истории: конечно, когда у нас не было таких замечательных дорог, которые есть сегодня, не было реанимобилей…
«У нас есть специально подготовленная бригада, которая может подниматься в воздух»
Игорь Позняк:
Елена Богдан:
А сегодня, вот уже в течение пяти лет, у нас есть специально подготовленная бригада, которая может подниматься в воздух и оказывать медицинскую помощь во время перелета.
Игорь Позняк:
Елена Богдан:
Такого развития специализированной помощи, которое у нас есть сегодня, мы фактически добились за последние 15 лет
Игорь Позняк:
Елена Богдан:
Игорь Позняк:
Елена Богдан:
«Мы хотим врача общей практики сделать «домашним» личным врачом пациента»
Этому начинанию уже больше 12 лет. Когда мы ввели врачей общей практики на селе, мы дали неврологические молоточки, отоскопы, возможность проверить остроту зрения, померить глюкозу, измерить давление. Мы дали врачам общей практики – из расчета один аппарат на пять врачей общей практики – возможность холтеровского мониторирования, мониторирования АД. Таким образом мы снизили необоснованную нагрузку на узких специалистов.
То есть сегодня эта идеология у нас сохраняется: мы хотим врача общей практики сделать «домашним» личным врачом пациента.
Игорь Позняк:
Елена Богдан:
Почему на некоторые лекарства невозможно снизить цену
Игорь Позняк:
Не секрет, что по некоторым группам привезти из Москвы или попросить привезти из Варшавы бывает выгоднее и дешевле, нежели купить в минской аптеке.
Елена Богдан:
Игорь Позняк:
Елена Богдан:
«Приостановлено действие указа о регистрации предельно допустимых цен»
Если говорить о настоящем моменте по обеспечению лекарственными средствами, в условиях коронавирусной инфекции достаточно многие рынки, достаточно многие страны, в которых производились субстанции, оказались закрыты.
Мы сегодня стараемся сделать так, чтобы не допустить отсутствия в стране тех или иных лекарств. Поэтому на этот период приостановлено действие указа о регистрации предельно допустимых цен. Мы себе сегодня ставим задачу обеспечения лекарственными средствами граждан нашей страны. Пока все эти лекарства поступают к нам по ценам, которые были заявлены. У нас исполняются закупки 2019 года, начинает исполняться бюджет 2020 года.
Сегодня ситуация стабильная, но все-таки мы стараемся работать с иностранными компаниями для того, чтобы четко понимать: если они будут повышать цены, то за счет чего будет повышение этой цены. Все их обращения анализируются двумя государственными органами – Министерством здравоохранения и Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Потом выносится на специальную комиссию, и там уже будет приниматься решение о разрешении или не разрешении повышения цен.
Поэтому результаты указ дал, и результаты он дал хорошие.
«Вы знаете, что самое удивительное? Что мы все дружим до сих пор»
Игорь Позняк:
Елена Богдан:
В медицине можно много говорить о многом. И о конкуренции, и о каких-то человеческих отношениях. Но вот я смотрю на эти действительно для меня родные лица. Мы дружим. Мы дружим уже 30 лет. Я даже не знаю, что сказать…
Игорь Позняк:
Хочу вам в этот день пожелать, чтобы слезы в глазах медиков появлялись только от счастья. От счастья от того, что пациенты идут на поправку.
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Цены на лекарства, санитарная авиация и «домашние» врачи. Елена Богдан о состоянии медицины в Беларуси
Новости Беларуси. Мы побеседовали с Еленой Богдан – заместителем министра здравоохранения Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ: Елена...
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