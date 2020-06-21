Не дать реванша коронавирусу: в странах СНГ с новой силой противостоят пандемии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

До полной победы над коронавирусом еще далеко. В некоторых странах СНГ ситуация ухудшается, и власти вынуждены вновь вводить ограничения, передают корреспонденты телеканала «МИР 24».

Лидер нации и первый президент Казахстана пополнил список заболевших, напоминает Кира Каниболодская. Тест на коронавирус у Нурсултана Назарбаева оказался положительным. Но поводов для беспокойства нет, заверил его пресс-секретарь. Елбасы продолжает работать «на удаленке». Среди высокопоставленных пациентов – министр здравоохранения Елжан Биртанов, спикер нижней палаты Нурлан Нигматулин и вице-премьер страны Ералы Тугжанов.

Из-за ухудшения ситуации с вирусом в Казахстане ужесточают меры. Все как в начале пандемии.

«Приостановить деятельность ТРЦ, торговых домов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, фитнес-центров. Допустить работу объектов общественного питания только на открытом воздухе с сохранением социального дистанцирования. Ограничить работу общественного транспорта», – перечислил принятые меры премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Но ограничения введут пока только на выходные. Жителям Нур-Султана запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Только в поликлинику, аптеку и магазин. Власти просили граждан запастись заранее. В крупных городах закрыты парки, скверы и пляжи. Запрещен въезд в туристические зоны. Среди заболевших много будущих мам, для них специально открыли ковидный роддом.

Карантин в Азербайджане продлили до 1 августа, передает Кямран Гусейнов. До этого же числа закрыты и границы республики. Ежедневно в стране 300 новых случаев. Эпицентр в Баку, здесь более половины всех заболевших. Поэтому в столице и больших городах самые жесткие меры. С воскресенья и до 5 июля выход из дома – только по смс-разрешениям. Не работают торговые центры, рестораны, парикмахерские, салоны красоты, музеи. Вновь запретили проводить спортивные мероприятия.

«В стране немало коронабольных, находящихся в тяжелом состоянии, им требуется интенсивное лечение. Многие из инфицированных поздно обращаются за медпомощью. Чтобы пресечь распространение коронавируса, мы должны соблюдать все правила», – заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Массовое заражение COVID-19 произошло в Министерстве труда и социальной защиты. 25 сотрудников ведомства были госпитализированы.

«Случаи инфицирования коронавирусом также выявлены в Милли Меджлисе. Инфекция была обнаружена у двух сотрудников Управления делами парламента. Сейчас они проходят лечение в больнице и чувствуют себя хорошо, а коллеги, которые с ними контактировали, изолированы в соответствии с правилами карантина», – сообщил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана Рамин Байрамлы.

Молдова должна быть готова к мрачным реалиям. Об этом заявил премьер-министр, передает Ирина Глушко. По словам Иона Кику, страна уже проходит через вторую волну коронавируса, хотя ее ожидали осенью. Количество новых случаев выросло вдвое и достигает порядка 400 в день. Заболевание выявлено у 37 сотрудников мэрии города Бельцы. Также среди зараженных сотни полицейских и десятки священников.

«Мы находимся в том положении, когда мы больше не можем объявить чрезвычайную ситуацию, оставить людей дома, остановить экономику. У нас больше нет ресурсов, резервов. Если заблокируем экономику, попадем в другой кризис, который означает невозможность платить зарплаты и пенсии», – предупредил Ион Кику.

На этой неделе в стране заработали кафе и рестораны. По новым правилам, дистанция, дезинфекция, подписка под собственную ответственность для тех, кто хочет сидеть за столом вместе. Или гости должны подтвердить родственные связи. Рестораторы сократили посадочные места вдвое.

«В сегменте ресторанов, гостиниц и кейтеринга в Молдове работают 50 тысяч человек. На протяжении трех месяцев эти люди не работали, они остались без финансовых ресурсов. Это критическая ситуация для бизнеса и для сотрудников», – заявила председатель ассоциации рестораторов Молдовы Анета Засавицки.

Чрезвычайное положение в Армении продлили до 13 июля. Но власти говорят, что граждане по-прежнему продолжают нарушать режим, сообщает Армен Осипянц. На этой неделе премьер-министр Никол Пашинян в очередной раз вышел на улицы Еревана – раздавал прохожим маски и объяснял, как важно их носить.

Ситуация с пандемией в стране тяжелая. Количество заболевших увеличивается в среднем на 400 человек в сутки. В некоторые дни доходило до шести сотен случаев.

«Пока мы не будем соблюдать социальную дистанцию и носить маски, эта пандемия не будет преодолена. Или будет преодолена следующим образом: все те, кто должен был умереть, умрут, и только после этого цифры спадут. Это значит, что мы своим поведением просто приговариваем к смерти сотни, если не тысячи граждан», – не скрывает эмоций Пашинян.

Решением коменданта людей также обязали носить с собой документ, удостоверяющий личность. Нарушителей штрафуют на 20 долларов. Столько же придется заплатить и за отсутствие маски.

Наказывать материально за отсутствие маски собираются и в Таджикистане, передает Азамат Зияев. Штраф 30 долларов. Столько же придется заплатить и за несоблюдение безопасной дистанции в общественных местах.

По новым правилам теперь работает и крупнейший вещевой рынок страны. Он был закрыт на полтора месяца. Продавцам приходится наверстывать упущенное.

«Покупателем не следует беспокоиться. Мы ежедневно проводим обработку хлоркой, цены не завышаем и стараемся соблюдать все меры безопасности», – заверил Бахтиер Ганджалзода.

На этой неделе президент Рахмон пообщался с китайским лидером Си Цзиньпином. Поблагодарил за помощь, оказанную в борьбе с пандемией – это и аппараты ИВЛ, лекарства, и средства защиты для медиков.

В Беларуси после большого перерыва заработали театры, сообщает Ольга Баранова. Одним из первых зрителей встретил столичный театр имени Янки Купалы, но со строгими мерами безопасности. В зале не более 100 человек, рассадка через кресло. После каждого спектакля помещение дезинфицируют.

Заболеваемость в стране постепенно снижается. Но вторую волну специалисты не исключают. Поэтому санитарный режим ужесточили на рынках, в магазинах и кафе Минска. Объекты торговли проверяют специалисты санэпидемслужбы. Рейды показывают – правила соблюдают не все. Порой персонал забывает про маски и перчатки.

«Только за последние десять дней недостатки в этой части были нами установлены практически на каждом втором торговом объекте. И на каждом втором объекте питания», – привела статистику заведующая отделом гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вия Шукевич.

С начала апреля специалисты обследовали более шести тысяч объектов торговли. Сейчас взялись за столичные рынки.

На этой неделе в Грузии всех интересовал вопрос – на каком же этапе находится распространение коронавируса, передает Михаил Робакидзе. Специалисты отвечают: главное – не название, а соблюдение мер безопасности. И чтобы маска была не в кармане или на подбородке, а на лице.

Среди инфицированных растет число медиков. Их больше 100. Это 12% от общего числа заболевших.

«Больше всего таких случаев зафиксировано в регионах, где были резкие вспышки. Коллегам приходилось работать в условиях, когда пациенты не осознавали всю сложность заболевания и даже скрывали симптомы», – рассказала клинический директор инфекционной больницы Марина Эзугбая.

Между тем в Грузии возобновили железнодорожное сообщение, стартовал внутренний туризм.

«У нас в стране столько интересных и неизведанных мест, что мы можем отдыхать и путешествовать, не выезжая за границу. Откроем для себя свою страну», – призывает президент республики Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили решила проверить на себе профессию гида. Все последние дни она рассказывает в своем блоге о малоизвестных туристических маршрутах, выкладывает видео и призывает следовать ее примеру.

Сложная ситуация и в Кыргызстане, отмечает Ольга Ковалева. На этой неделе в стране поставлен антирекорд – 132 заболевших COVID-19 за сутки. Это в несколько раз больше, чем в начале эпидемии. Тогда фиксировалось в день от 20 до 30 человек.

«Если ситуация обострится, мы можем вернуться к ограничениям. Мы будем вынуждены ввести их для объектов экономической деятельности. На базарах, в общественном транспорте и в других местах, где многие граждане не соблюдают меры предосторожности», – предупредил заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Нурболот Усенбаев.

Чаще всего люди заражаются в общественном транспорте. Профильное министерство предложило ввести учет всех пассажиров. Фиксировать их в специальном журнале.

«Это невозможно для городского общественного транспорта. Люди должны сами беречь себя. Это же не водители должны всех беречь и нести ответственность за это», – рассуждает глава ассоциации перевозчиков Григорий Николаиди.

Теперь проводят рейды. Сотрудники милиции в первую очередь проверяют наличие масок. Это обязательное условие проезда. Водителям выдают минимум пять масок на смену и антисептик.

В Москве заработали летние веранды, сообщает Дмитрий Барбаш. Но отдыхать придется по новым правилам. Не более трех человек за одним столиком, сами столы на расстоянии двух метров друг от друга. С одной стороны, шумной компанией не посидишь. С другой, романтическому вечеру никто не помешает.

За чашкой чая можно сидеть без перчаток и масок. После каждого клиента обязательная дезинфекция. В прошлом остались подушки и пледы. Собираясь в кафе, не забудьте смартфон.

«Гость сможет навести на столе QR-код и перейти на меню, чтобы не дотрагиваться до бумажного меню», – объяснила управляющая рестораном Александра Ломакина

Такие же правила в крымских ресторанах. Российский курорт снял большинство ограничений. На полуостров пускают туристов из других регионов. Работают торговые центры, открыты парки. Отельеры в ожидании высокого сезона.

«Мы много стандартов переделали. Научились улыбаться в масках. Где-то маски не нужны, например на пляже. В помещении, безусловно, будем сохранять маски».

Отдыхающие едут и на Ставрополье. Места в санаториях забронировали уже более двух тысяч человек. Регулярная дезинфекция в вестибюлях и номерах, обеззараживание воздуха.

«Процедуры, где большое количество людей. ЛФК или спелео, физио, часть физиопроцедур и все, где обычно много людей, не будет открыто. А основные процедуры – массаж, плавание, грязи – это все, конечно, будет работать», – сообщила директор-главный врач санатория им. Г. Димитрова Раиса Меличко.

В соседнем Дагестане в разгаре профилактика. Военные тестируют жителей труднодоступных горных районов. В мобильных лабораториях анализ на COVID-19 готовится полчаса.

На этой неделе российское Министерство обороны начало испытание вакцины от коронавируса на первой группе добровольцев. А для тех врачей, кто остается на передовой борьбы, в июле и августе сохраняться все надбавки – так распорядился президент Владимир Путин.