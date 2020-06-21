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«Нельзя допустить дефицита». В Минздраве рассказали о ценах на лекарства во время пандемии

22.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство здравоохранения Беларуси старается в условиях пандемии не допустить роста цен на лекарства и их дефицита. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.


Ведущий программы Игорь Позняк отметил, что некоторые лекарства привезти из Москвы или Варшавы бывает выгоднее и дешевле, нежели их купить в минской аптеке.

Елена Богдан согласилась с этим. Вместе с тем она напомнила, что с 1 января 2019 года в Беларуси был принят указ о регистрации предельно допустимых цен.

— Под данный указ у нас попало около 850 наименований лекарственных средств. Более чем на 300 из них удалось существенно снизить цену — где-то в два, где-то даже в три раза. Еще на 30% лекарств предельно допустимые цены остались приблизительно на таком уже уровне, — сказала Богдан.

По ее словам, есть ряд лекарств, которые являются брендовыми. И они во всем мире стоят дорого. По сути пациент платит за торговую марку. В Беларуси такая часть лекарств «тоже осталась».

В условиях коронавирусной инфекции многие рынки и страны, в которых производились субстанции, оказались закрыты. Минздрав старается сделать так, чтобы не допустить отсутствия в стране тех или иных лекарств. Поэтому на этот период приостановлено действие указа о регистрации предельно допустимых цен.

— Мы себе ставим задачу обеспечения лекарственными средствами граждан нашей страны. Пока все эти лекарства поступают к нам по ценам, которые были заявлены. У нас исполняются закупки 2019 года, начинает исполняться бюджет 2020 года, — сказала замминистра. —  Сегодня ситуация стабильная, но все-таки мы стараемся работать с иностранными компаниями для того, чтобы четко понимать: если они будут повышать цены, то за счет чего будет повышение этой цены. Все их обращения анализируются двумя государственными органами — Министерством здравоохранения и Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Потом выносится на специальную комиссию, и там уже будет приниматься решение о разрешении или не разрешении повышения цен.

 
 
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В условиях коронавирусной инфекции достаточно многие рынки и страны, в которых производились субстанции, оказались закрыты. Минздрав стараемся сделать так, чтобы...
 
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