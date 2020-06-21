В Минздраве рассказали о формировании цен на лекарства во время пандемии

Источник материала: Виртуальный Брест

В Минздраве делают все возможное, чтобы в условиях пандемии в Беларуси не допустить по возможности роста цен на лекарства и дефицита на них. Как формируется стоимость препаратов, рассказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.





Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан рассказала, что около пяти лет назад Министерство здравоохранения совместно с МЧС разработало нормативные документы и закупило оборудование для большого вертолета. Он может использоваться во время массовых медицинских мероприятий для транспортировки достаточно большого количества пациентов.

"У нас есть указ главы государства по регистрации предельно допустимых цен. Под данный указ у нас попало около 850 наименований лекарственных средств. Более чем на 300 из них удалось снизить цену: где-то это в два раза, где-то даже в три - всего на 30%. Где-то еще на 30% предельно допустимые цены остались на таком же уровне. Туда попал ряд лекарственных средств, которые являются брендовыми. И естественно, во врем мире брендовые лекарственные средства стоят дорого", - рассказала о механизме образования цен на лекарства в Беларуси Елена Богдан.

Также представитель Минздрава прокомментировала ситуацию по обеспечению Беларуси в настоящее время лекарственными средствами. По ее словам, в условиях распространения коронавирусной инфекции некоторые страны, где производились субстанции для препаратов, оказались закрыты. По этой причине в Минздраве делают все возможное, чтобы не допустить в Беларуси дефицита тех или иных лекарственных средств. "Поэтому на этот период приостановлено действие указа по регистрации предельно допустимых цен. И мы себе на сегодняшний момент ставим задачу - обеспечение лекарственными средствами граждан нашей страны. Пока все эти лекарства поступают к нам по тем ценам, которые были заявлены. У нас исполняются закупки 2019 года, начинает исполняться бюджет 2020 года, - пояснила Елена Богдан. - На сегодняшний день ситуация стабильная. Но все же мы стараемся работать с иностранными компаниями, чтобы четко понимать: если они будут поднимать цены, то за счет чего будет повышение этой цены".

Заместитель министра также обратила внимание, что весь процесс обращений лекарственных препаратов в нашей стране контролируют Минздрав и МАРТ. При этом разрешение на повышение цен выносит специальная комиссия.