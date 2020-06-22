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В Японии разработали новый быстрый тест на коронавирус
22.06.2020 11:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Японская фармацевтическая компания Shionogi официально заявила о заключенном лицензионном соглашении с учеными из трех университетом страны. Специалисты разработали быстрый и простой тест на наличие в организме COVID-19. Инфекцию можно выявить примерно за 30 минут без сложного оборудования и медиков-профессионалов. Об этом
Тест основывается на пробе слюны. По точности новый метод не уступает распространенным ПЦР-тестам на COVID-19. Авторами нового теста стали исследователи из Университета Гумма, Университета Нихон и Токийского медицинского университета.
Компания Shionogi предложила в первую очередь использовать новую методику тестирования для проверки пассажиров, которые въезжают в Японию из-за границы.
По последним данным, за все время в Японии зафиксированы 17 799 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 16 108 человек, умерли 953 пациента.
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Японская фармацевтическая компания Shionogi официально заявила о заключенном лицензионном соглашении с учеными из трех университетом страны. Специалисты...
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