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Китай напечатает 30 триллионов юаней из-за угрозы первой рецессии за 50 лет

22.06.2020 11:28 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Народный банк Китая намерен сохранять высокий уровень ликвидности в банковской системе, чтобы поддержать экономику на фоне коронавирусного кризиса.

Об этом заявил председатель китайского ЦБ И Ганг на финансовом форуме в Шанхае.  По его словам, регулятор намерен добиваться рекордного вливания свежих кредитов - на сумму 20 триллионов юаней до конца года (2,8 триллиона долларов по курсу), пишет finanz.ru, со ссылкой на Reuters.

Более широкий показатель суммарного социального финансирования, включающий в том числе теневые банковские продукты, вырастет по итогам года на 30 триллионов юаней, или больше (4,2 трлн долларов), заявил Ганг.

В результате вторая экономика мира получит инъекцию кредитной эмиссии в размере 30% ВВП - беспрецедентную даже по китайским меркам.

Народный банк, впрочем, подчеркивает, что стимулирующая политика является временной. «Мы должны заблаговременно разработать механизмы выхода из инструментов (стимулов)», - сказал Ганг, добавив, что нужно помнить о «похмелье», которое порождает ни чем не ограниченное кредитование.

В мае китайские банки выдали 3,19 триллиона юаней новых кредитов, в апреле - 3,094 трлн, а в марте - больше 5 триллионов. В четверг, 18 июня, китайский ЦБ снова снизил ставку по операциям 2-недельного обратного репо и залили в систему 70 млрд юаней.

Несмотря на объявленную победу над пандемией, экономика КНР восстанавливается медленно, указывает экономист ING Ирис Панг: в мае продолжилось падение розничных продаж (-2,8% год к году) и инвестиций (-6,3%), тогда как промышленный рост вдвое отстает от докризисного (+4,4%).

 По итогам года китайская экономика может скатиться в рецессию впервые с 1970х, считают эксперты Организации стран экономического сотрудничества и развития. По их прогнозу ВВП КНГ просядет на 1% в сценарии с весьма вероятной второй волной пандемии. 

По прогнозу ING спад будет еще глубже - 1,5% год к году. Так сильно китайская экономика не падала с 1968 года, свидетельствуют данные Всемирного банка.

Денежная масса в Китае, измеренная агрегатом М2, растет двузначными темпами (на 11,1% за май), а ее общий размер уже почти в 10 раз превышает золотовалютные резервы ЦБ.

Новые вливания - это повод нервничать за юань, считает Панг. С начала года китайская валюта просела к доллару на 2% - с 6,93, до 7,07 юаней за доллар, а в конце мая едва не обновила исторический минимум, падая до отметки 7,18.

Второй квартал может принести юаню новую боль - с падением курса до 7,15 юаней за доллар, прогнозируют в ING.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Народный банк Китая намерен сохранять высокий уровень ликвидности в банковской системе, чтобы поддержать экономику на фоне коронавирусного кризиса.
 
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