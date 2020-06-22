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Лукашенко о мерах в отношении COVID-19: если бы остановились, мы бы никогда не восстановили нашу экономику

22.06.2020 12:56 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о мерах в отношении COVID-19: если бы остановились, мы бы никогда не восстановили нашу экономику

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что остановка производства и экономики в стране из-за ситуации с коронавирусом привела бы к плачевным последствиям. Восстановить экономику уже не получилось бы, считает глава государства. Об этом было сказано во время общения с воинским коллективом 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, информирует БЕЛТА.

Президент Беларуси также отметил, что в стране борьба с COVID-19 идет очагово. Система здравоохранения и широкая сеть инфекционных больниц позволили не идти на остановку производств и массовую изоляцию населения.

По словам Александра Лукашенко, в мире начинают оправдываться слова Дональда Трампа. Ранее Президент США заявлял, что нужно начинать работать, иначе может умереть еще больше людей, чем от самого коронавируса. Президент Беларуси акцентировал внимание, что и в Беларуси большинство людей начинает понимать, насколько правильным был избранный в стране путь реагирования.

Глава государства пояснил, что при ином раскладе место белорусских компаний на мировых рынках уже заняли бы конкуренты, а восстановить экономику и производство в прежних масштабах не удалось бы.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что остановка производства и экономики в стране из-за ситуации с коронавирусом привела бы к плачевным...
 
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