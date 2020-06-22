Ученые установили, почему некоторые люди при коронавирусе теряют обоняние

Источник материала: Tut.by

Известно, что потеря обоняния и вкуса — один из симптомов COVID-19. Существует несколько идей, почему так может быть — например, что обонятельные рецепторы « совершают самоубийство , чтобы не передать вирус в мозг». Теперь группа исследователей Лондонского университета и Университета Рединга представила результаты нового исследования на данную тему. Об этом пишет The Conversaton со ссылкой на SAGE journals .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Richárd Ecsedi / Unsplash

Авторы работы утверждают, что у них есть модель, как вирус вызывает потерю обоняния (аносмию).

Одной из наиболее распространенных причин потери обоняния является вирусная инфекция, такая как простуда, синусит (воспаление пазух) или другие инфекции верхних дыхательных путей. Заболевания, вызываемые коронавирусами, такие как SARS или MERS, также приводят к потере обоняния. В большинстве случаев запахи возвращаются, когда проходят симптомы, так как потеря обоняния является просто результатом заложенного носа. Но в некоторых случаях аносмия может продолжаться месяцами или даже годами.

Однако в случае с новым коронавирусом SARS-CoV-2 характер аносмии отличается. Многие люди с COVID-19 сообщали о внезапной потере обоняния, а затем о его неожиданном и полном возвращении через неделю-две.

Интересно, что многие из этих людей отметили, что у них не был заложен нос. Другие же жалуются на потерю обоняния и через несколько недель после начала заболевания. Любая теория аносмии, связанной с COVID-19, должна учитывать обе эти модели.

Внезапное возвращение к нормальному обонянию предполагает обструктивную потерю запаха, при которой молекулы аромата не могут достичь рецепторов в носу (это словно надеть прищепку на нос).

Теперь у исследователей есть компьютерная томография носа и пазух людей с потерей обоняния при COVID-19. Это позволило заметить, что та часть носа, которая ответственна за обоняние, блокируется опухшими мягкими тканями и слизью. Остальная часть носа и пазух выглядит нормально, и у пациентов нет проблем с дыханием через нос.

Ученые установили, что SARS-CoV-2 заражает организм путем прикрепления к рецепторам ACE2 на поверхности клеток, которые выстилают верхние дыхательные пути, а белок TMPRSS2 помогает вирусу проникнуть в клетку. Попав внутрь, вирус начинает размножаться, вызывая воспалительный ответ иммунной системы. Это отправная точка для разрушений, которое коронавирус вызывает в организме.

Поначалу авторы исследования думали, что вирус может заражать и разрушать обонятельные нейроны. Это клетки, которые передают сигнал от молекулы аромата в нашем носу в ту область мозга, где эти сигналы интерпретируются как «запах».

Однако международное исследование недавно показало, что белки ACE2, необходимые вирусу для проникновения в клетки, не обнаружены на обонятельных нейронах. Но они есть в клетках, называемых «сустентакулярными клетками», которые поддерживают обонятельные нейроны.

Возможно, именно эти клетки и повреждаются вирусом. Иммунный ответ вызывает отек области, но оставляет обонятельные нейроны нетронутыми. Когда иммунная система справляется с вирусом, отек спадает, и обоняние возвращается к норме.

Но почему в некоторых случаях люди так и не могут вновь ощутить запах? Ответ на этот вопрос более теоретический и следует из того, что ученые знают о воспалениях в принципе.

Грубо говоря, воспаление — это реакция организма на повреждение, которая приводит к выбросу химических веществ, что разрушают вовлеченные ткани. Если это воспаление является серьезным, то соседние клетки тоже начинают повреждаться или разрушаться. Возможно, по тому же принципу в некоторых случаях повреждаются и обонятельные нейроны.

Обоняние восстанавливается медленно, потому что обонятельным нейронам нужно время для регенерации из запаса стволовых клеток в слизистой оболочке носа. Начальное выздоровление часто связано с искажением обоняния (паросмией), когда вещи пахнут не так, как раньше. Например, для многих людей с паросмией запах кофе напоминает сточные воды.

Хорошая новость в том, что обонятельные нейроны могут регенерировать. Так что нормальное ощущение запахов можно вернуть при помощи «физиотерапии для носа». Исследователи утверждают, что если каждый день нюхать предметы с разными ароматами, это может помочь со многими формами потери обоняния, в том числе и от COVID-19.