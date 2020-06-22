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Лукашенко: Не будете заниматься, не будете дышать - атрофируются легкие, и коронавирус атакует

22.06.2020 12:58 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время общения с жителями Светлогорска 21 июня президент Беларуси Александр Лукашенко поинтересовался, как они себя чувствуют, и порекомендовал быть физически активными, чтобы не заболеть. Сюжет показали в эфире «Контуров» на ОНТ.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент рассказал, что у спортивных людей коронавирус проходит быстрее, а в больницах приходится учить людей дышать.

— Ни в коем случае сейчас не сидите на диване. Беда, мне даже стыдно об этом говорить: болеют когда люди, то мы их учим в больнице дышать. Почему учим? Потому, что движения мало: мы ж уже обленились — это не то, что раньше. В Светлогорске еще, может, шевелятся, а в Минске — проблема. Пришел — на диван, с дивана еще куда-то. Живот отрастил, сахарный диабет — и пошло-поехало. Это же воспаление легких и вирус, когда тебя прихватил этот. Мы же видим, надо, чтобы легкие были развитые, дышались. Кто спортивный — тот переносит быстро, — сказал Лукашенко.

— Не будете заниматься, не будете дышать — атрофируются легкие, и это уже он [коронавирус] атакует, — резюмировал президент.

Президент неоднократно призывал граждан начать заниматься спортом и дышать, чтобы не заболеть во время пандемии.

— Не дай бог вторая волна, а это воспаление легких, это пневмония. Поэтому если вы сейчас не организуетесь и не начнете дышать, лучше на спортивных мероприятиях и прочее. Если кто-то не занимается, так займитесь этим. И чтобы у вас, в минуту в спокойном состоянии вы дышите 10−12 вздохов, чтобы у вас было до 55. Если вы хотите пройти и выжить, — сказал Лукашенко на встрече с активом Могилевской области в начале июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время общения с жителями Светлогорска 21 июня президент Беларуси Александр Лукашенко поинтересовался, как они себя чувствуют, и порекомендовал быть физически...
 
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