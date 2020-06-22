ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларусь из дружественных стран продолжает поступать гуманитарная помощь

22.06.2020 22:21 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Беларусь из дружественных стран продолжает поступать гуманитарная помощь

Совпадение или знак признательности за те заслуги белорусов и сегодняшнюю помощь, которую дружественным народам наша страна оказывала и продолжает оказывать? В Беларуси именно в этот день встречали сразу несколько медицинских грузов. Сербия, Китай, Польша самолётами и грузовиками доставляют сюда так необходимое в период мировой пандемии оборудование. В аэропорту рейсы встречали представители Минздрава, дипломаты, и корреспонденты ОНТ.      

Лайнер с сербским триколором на фюзеляже припарковывается в воздушной гавани Беларуси. На борту – стационарные и транспортные аппараты искусственной вентиляции легких, диагностическое оборудование, в том числе бронхоскопы, кислородные концентраторы и несколько тысяч средств индивидуальной защиты. Общий объем гуманитарки – 18 тонн. 

Велько Ковачевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси: «Между нами существуют дружественные и братские отношения. Когда Сербия нуждалась в помощи, это, например, было пять лет назад, когда там было сильное наводнение, белорусы были среди первых, кто помог Сербии. Так что этот скромный жест сербского правительства и президента Сербии еще раз подтверждает такой характер наших братских отношений между сербами и белорусами». 

Это вторая часть гуманитарной помощи, прибывшей в нашу страну из дружественной Сербии. Первый самолет авиакомпании Air Serbia разгрузили минувшей ночью. 

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси: «Это, конечно, нам поможет в борьбе со второй волной, которую мы, возможно, ожидаем и готовимся к ней, чтобы быть более подготовленными. И, как вы знаете, дорога ложка к обеду. Поэтому мы всегда принимаем помощь с благодарностью. Безусловно, наше государство тратит огромные средства на борьбу с коронавирусом. Распределена эта будет помощь, как традиционно мы это делаем, по всем регионам страны с учетом наибольшей востребованности в тот или иной период времени».  

Тем, кто сейчас на передовой в борьбе с COVID-19 и подвергается большому риску заражения, предназначен и этот гуманитарный авиагруз. Самолет прилетел из китайского города Гуанчжоу. Все, что у него на борту, приобретено за деньги Европейского союза, выделенные в рамках инициативы «Солидарность во имя здоровья». Почти 50 тонн медицинских масок, респираторов, лицевых щитков, врачебных халатов стоимостью около трех миллионов евро.

Дирк Шубель, глава представительства Европейского союза в Беларуси: «Я очень рад, что наш большой самолет приехал в условиях пандемии, чтобы одержать верх в борьбе с вирусом. Важно действовать сообща и остановить его распространение» . 

Вместе со своими государствами, членами и финансовыми институтами мы выступаем единой командой Европы. Объединяя ресурсы и предоставляя помощь в различных сферах нашим странам-партнерам, включая Беларусь.

Большой караван в Беларусь, правда, не по воздуху, а по земле организовали наши западные соседи. 47 польских грузовиков с сотнями тонн техники и средств защиты уже  прибыли в страну. Сегодня доставлена новая партия. Это самая большая гуманитарная помощь в истории современной Польши, которую она когда-либо оказывала другим государствам.

А потребности у стационаров страны сейчас возросшие. Например, в Республиканском центре трансплантации органов и тканей за последние три месяца израсходовано масок больше, чем за два предыдущих года. В клинике действует так называемая «ковидная» программа, специалисты НПЦ лечат самых тяжелых пациентов со всей страны.

Олег Руммо, директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: «Когда мы только увидели тот масштаб процессов, которые принесла в нашу страну эта эпидемия, то мы сразу приняли неотложные меры. На сегодня клиника обеспечена всем необходимым. Более того, существует запас необходимых расходных материалов. Естественно, любая помощь пополнения наших запасов и наших ресурсов нам только приносит пользу. Тем более, что до конца ещё не ясно, будет ли вторая волна эпидемии. Это новый вирус, к сожалению, история не знает, как все будет развиваться». 

По данным на этот день, после коронавируса в нашей стране выздоровели и выписаны 37 923 пациента. Диагноз подтвердился у 59 тысяч. В Китае, где зародилась инфекция и стала распространяться, как метастазы, по всему миру, эпидемиологическая ситуация сейчас выглядит неплохо. В свою очередь, ВОЗ не спешит делать оптимистичных прогнозов. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совпадение или знак признательности за те заслуги белорусов и сегодняшнюю помощь, которую дружественным народам наша страна оказывала и продолжает оказывать? В...
 
Новости дня
Новости
 
Память в сердцах белорусов. Как 22 июня в Бресте вспоминали героев той войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика