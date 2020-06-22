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В Беларусь из дружественных стран продолжает поступать гуманитарная помощь
22.06.2020 22:21 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Совпадение или знак признательности за те заслуги белорусов и сегодняшнюю помощь, которую дружественным народам наша страна оказывала и продолжает оказывать? В Беларуси именно в этот день встречали сразу несколько медицинских грузов. Сербия, Китай, Польша самолётами и грузовиками доставляют сюда так необходимое в период мировой пандемии оборудование. В аэропорту рейсы встречали представители Минздрава, дипломаты, и корреспонденты ОНТ.
Лайнер с сербским триколором на фюзеляже припарковывается в воздушной гавани Беларуси. На борту – стационарные и транспортные аппараты искусственной вентиляции легких, диагностическое оборудование, в том числе бронхоскопы, кислородные концентраторы и несколько тысяч средств индивидуальной защиты. Общий объем гуманитарки – 18 тонн.
Это вторая часть гуманитарной помощи, прибывшей в нашу страну из дружественной Сербии. Первый самолет авиакомпании Air Serbia разгрузили минувшей ночью.
Тем, кто сейчас на передовой в борьбе с COVID-19 и подвергается большому риску заражения, предназначен и этот гуманитарный авиагруз. Самолет прилетел из китайского города Гуанчжоу. Все, что у него на борту, приобретено за деньги Европейского союза, выделенные в рамках инициативы «Солидарность во имя здоровья». Почти 50 тонн медицинских масок, респираторов, лицевых щитков, врачебных халатов стоимостью около трех миллионов евро.
Вместе со своими государствами, членами и финансовыми институтами мы выступаем единой командой Европы. Объединяя ресурсы и предоставляя помощь в различных сферах нашим странам-партнерам, включая Беларусь.
Большой караван в Беларусь, правда, не по воздуху, а по земле организовали наши западные соседи. 47 польских грузовиков с сотнями тонн техники и средств защиты уже прибыли в страну. Сегодня доставлена новая партия. Это самая большая гуманитарная помощь в истории современной Польши, которую она когда-либо оказывала другим государствам.
А потребности у стационаров страны сейчас возросшие. Например, в Республиканском центре трансплантации органов и тканей за последние три месяца израсходовано масок больше, чем за два предыдущих года. В клинике действует так называемая «ковидная» программа, специалисты НПЦ лечат самых тяжелых пациентов со всей страны.
По данным на этот день, после коронавируса в нашей стране выздоровели и выписаны 37 923 пациента. Диагноз подтвердился у 59 тысяч. В Китае, где зародилась инфекция и стала распространяться, как метастазы, по всему миру, эпидемиологическая ситуация сейчас выглядит неплохо. В свою очередь, ВОЗ не спешит делать оптимистичных прогнозов.
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Совпадение или знак признательности за те заслуги белорусов и сегодняшнюю помощь, которую дружественным народам наша страна оказывала и продолжает оказывать? В...
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