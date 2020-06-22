В Беларусь из дружественных стран продолжает поступать гуманитарная помощь

Источник материала: ОНТ

Совпадение или знак признательности за те заслуги белорусов и сегодняшнюю помощь, которую дружественным народам наша страна оказывала и продолжает оказывать? В Беларуси именно в этот день встречали сразу несколько медицинских грузов. Сербия, Китай, Польша самолётами и грузовиками доставляют сюда так необходимое в период мировой пандемии оборудование. В аэропорту рейсы встречали представители Минздрава, дипломаты, и корреспонденты ОНТ.

Лайнер с сербским триколором на фюзеляже припарковывается в воздушной гавани Беларуси. На борту – стационарные и транспортные аппараты искусственной вентиляции легких, диагностическое оборудование, в том числе бронхоскопы, кислородные концентраторы и несколько тысяч средств индивидуальной защиты. Общий объем гуманитарки – 18 тонн.

Велько Ковачевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси: «Между нами существуют дружественные и братские отношения. Когда Сербия нуждалась в помощи, это, например, было пять лет назад, когда там было сильное наводнение, белорусы были среди первых, кто помог Сербии. Так что этот скромный жест сербского правительства и президента Сербии еще раз подтверждает такой характер наших братских отношений между сербами и белорусами».

Это вторая часть гуманитарной помощи, прибывшей в нашу страну из дружественной Сербии. Первый самолет авиакомпании Air Serbia разгрузили минувшей ночью.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси: «Это, конечно, нам поможет в борьбе со второй волной, которую мы, возможно, ожидаем и готовимся к ней, чтобы быть более подготовленными. И, как вы знаете, дорога ложка к обеду. Поэтому мы всегда принимаем помощь с благодарностью. Безусловно, наше государство тратит огромные средства на борьбу с коронавирусом. Распределена эта будет помощь, как традиционно мы это делаем, по всем регионам страны с учетом наибольшей востребованности в тот или иной период времени».

Тем, кто сейчас на передовой в борьбе с COVID-19 и подвергается большому риску заражения, предназначен и этот гуманитарный авиагруз. Самолет прилетел из китайского города Гуанчжоу. Все, что у него на борту, приобретено за деньги Европейского союза, выделенные в рамках инициативы «Солидарность во имя здоровья». Почти 50 тонн медицинских масок, респираторов, лицевых щитков, врачебных халатов стоимостью около трех миллионов евро.

Дирк Шубель, глава представительства Европейского союза в Беларуси: «Я очень рад, что наш большой самолет приехал в условиях пандемии, чтобы одержать верх в борьбе с вирусом. Важно действовать сообща и остановить его распространение» .

Вместе со своими государствами, членами и финансовыми институтами мы выступаем единой командой Европы. Объединяя ресурсы и предоставляя помощь в различных сферах нашим странам-партнерам, включая Беларусь.

Большой караван в Беларусь, правда, не по воздуху, а по земле организовали наши западные соседи. 47 польских грузовиков с сотнями тонн техники и средств защиты уже прибыли в страну. Сегодня доставлена новая партия. Это самая большая гуманитарная помощь в истории современной Польши, которую она когда-либо оказывала другим государствам.

А потребности у стационаров страны сейчас возросшие. Например, в Республиканском центре трансплантации органов и тканей за последние три месяца израсходовано масок больше, чем за два предыдущих года. В клинике действует так называемая «ковидная» программа, специалисты НПЦ лечат самых тяжелых пациентов со всей страны.

Олег Руммо, директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: «Когда мы только увидели тот масштаб процессов, которые принесла в нашу страну эта эпидемия, то мы сразу приняли неотложные меры. На сегодня клиника обеспечена всем необходимым. Более того, существует запас необходимых расходных материалов. Естественно, любая помощь пополнения наших запасов и наших ресурсов нам только приносит пользу. Тем более, что до конца ещё не ясно, будет ли вторая волна эпидемии. Это новый вирус, к сожалению, история не знает, как все будет развиваться».

По данным на этот день, после коронавируса в нашей стране выздоровели и выписаны 37 923 пациента. Диагноз подтвердился у 59 тысяч. В Китае, где зародилась инфекция и стала распространяться, как метастазы, по всему миру, эпидемиологическая ситуация сейчас выглядит неплохо. В свою очередь, ВОЗ не спешит делать оптимистичных прогнозов.

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