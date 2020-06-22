«Золотой глобус»: церемония вручения кинопремии пройдет в 2021 году

Источник материала: ОНТ

С января 2021 года на февраль перенесли церемонию вручения кинопремии «Золотой глобус», сообщает ТАСС со ссылкой на сайт организаторов награды.

В первое воскресенье января обычно вручается награда. Как информирует Reuters, из-за пандемии коронавируса принято решение о переносе церемонии.

«Золотой глобус» - премия, которая каждый год присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. По престижности награда уступает в США лишь «Оскару» и вручается по итогам прошедшего года в категориях, охватывающих кинематограф и телевидение.

Фото: rozetked.me





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram