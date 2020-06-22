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«Золотой глобус»: церемония вручения кинопремии пройдет в 2021 году
22.06.2020 22:40 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
С января 2021 года на февраль перенесли церемонию вручения кинопремии «Золотой глобус»,
В первое воскресенье января обычно вручается награда. Как информирует Reuters, из-за пандемии коронавируса принято решение о переносе церемонии.
«Золотой глобус» - премия, которая каждый год присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. По престижности награда уступает в США лишь «Оскару» и вручается по итогам прошедшего года в категориях, охватывающих кинематограф и телевидение.
Фото: rozetked.me
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С января 2021 года на февраль перенесли церемонию вручения кинопремии «Золотой глобус», сообщает ТАСС со ссылкой на сайт организаторов награды. В первое...
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