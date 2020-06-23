Федерация советует баскетболистам подумать, «прежде чем говорить о вещах, далеких от их понимания»

Источник материала: Tut.by

Председатель Белорусской федерации баскетбола и первый заместитель Администрации президента Максим Рыженков обратился к спортсменам сборной и рассказал о том, как много государство делает для развития спорта в стране. Его слова приводит официальная группа БФБ во «Вконтакте».



Максим Рыженков — в центре. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Все рады, что после вызванной коронавирусом паузы сборная собралась вновь. Болельщики уже заждались большого баскетбола. Все в предвкушении ноябрьских окон чемпионата мира-2023. Как говорится в пословице, готовь сани летом, поэтому необходимо напряженно поработать сейчас, чтобы потом показать достойную игру. Конкуренция в баскетболе растет с каждым годом, ведь это вид спорта, доступный каждому — хочешь, играй командной, хочешь, один на один.

Спорт — тяжелый труд, чтобы стать лучшим из всех, нужно приложить титанические усилия. Вы выступаете за родину, вашим победам радуются, поэтому необходимо помнить, что вы в своих поступках должны быть социально ответственными. Руководство страны дает вам все шансы для самореализации. В Беларуси есть все соответствующие условия, а инфраструктуре могут позавидовать многие страны. После каждой победы секции пополняются сотнями новых ребятишек. Поэтому вы должны быть для них ориентиром во всем — не только на площадке, но и в жизни. На сегодняшний день ни у одного из вас нет ни финансовых, ни бытовых проблем — вы всем обеспечены благодаря той политике, которая реализуется в нашей стране.

И некоторым спортсменам, в том числе и бывшим, я бы посоветовал именно об этом внимательно подумать, прежде чем показушно безответственно рассуждать о вещах, далеких от их понимания, — сказал Рыженков.

Напомним, ряд бывших и действующих баскетболистов выступили на днях с критикой власти.

Среди них обладатель бронзовый награды Европейских игр Никита Мещеряков , финалистка женской НБА и одна из сильнейших баскетболисток в истории Беларуси Елена Левченко и легендарный центровой национальной команды Александр Куль .