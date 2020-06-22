За нелёгкий труд и самоотверженность. Белорусы продолжают благодарить врачей. Рубрика «Антивирус»

Источник материала: ОНТ

Врачи – герои нашего времени. И это сейчас как никогда очевидно. В борьбе с пандемией они пусть и главный виток, но победить COVID-19 важно общими усилиями и медиков, и простых людей. Белые халаты, маски и противовирусные костюмы. Настоящие герои сегодня не носят плащей.

Пандемия изменила жизнь каждого из нас и особенно врачей. Три месяца назад они приняли на себя удар коронавируса. Многие и сейчас находятся в прямом контакте с инфекцией, ежедневно спасая жизни пациентов. Когда коронавирус показал, насколько условными могут быть границы, многие вспомнили про ценность профессии медика.

На разных языках по всему миру люди продолжают их благодарить: за труд, за твердость в борьбе, за самоотверженность. «Спасибо врачам», кажется, точно войдет в слоган столетия. Ангелам в белых халатах возводят памятники. 6-метровая скульптура появилась в центре Риги. В знак поддержки – и уличное искусство. Муралы в честь работников здравоохранения заполонили улицы Рио-де-Жанейро.

Врачи, медицинские сестры, фельдшеры, санитары – только в нашей стране тех, кто давал клятву Гиппократа больше 170 тысяч человек. Многие из них вчера свой профессиональный праздник встретили на работе. А потому теплые слова и пожелания им больше писали и снимали!

Первыми свою видеооткрытку направили военные. Своё «спасибо» пограничники из роты почетного караула выложили оружием на плацу. А брестские десантники врачей поблагодарили стихами.

В честь медработников сотни благодарностей от всех неравнодушных белорусов и в социальных сетях. А некоторые с поздравлениями, буквально, ворвались в экраны. Трогательные истории спасения, беседы со светилами белорусской медицины и самые неожиданные повороты в виде встреч врачей и их пациентов. Телеканал ОНТ не остался в стороне от поздравлений. Марафон «Спасибо врачам» стартовал ранним утром. А вечером слова благодарности стали еще музыкальнее. Поддержали медработников звезды эстрады онлайн-концертом. Настоящий мюзикл для коллег по цеху сняли профсоюзы здравоохранения.

Но, пожалуй, нет лучшего подарка для медиков, чем выздоровевшие пациенты. К этому дню в стране выписаны после диагноза «COVID-19» 37 923 пациента.

В Европе пандемия коронавируса продолжает идти на спад. И страны Евросоюза все больше смягчают карантинные меры. Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки. Их больше всего в Северной и Южной Америке. Среди стран лидирует Бразилия. Инфекция продолжает активно распространяться. Там уже больше миллиона заболевших и 50 тысяч летальных исходов.

Медицина не всесильна. И особенно в вопросе с COVID-19. Важно помнить об этом и соблюдать меры профилактики, чтобы не оказаться в больничной палате. Проявите заботу о себе и своих близких. И будьте осторожны.

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