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За нелёгкий труд и самоотверженность. Белорусы продолжают благодарить врачей. Рубрика «Антивирус»

22.06.2020 22:40 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врачи – герои нашего времени. И это сейчас как никогда очевидно. В борьбе с пандемией они пусть и главный виток, но победить COVID-19 важно общими усилиями и медиков, и простых людей. Белые халаты, маски и противовирусные костюмы. Настоящие герои сегодня не носят плащей. 

Пандемия изменила жизнь каждого из нас и особенно врачей. Три месяца назад они приняли на себя удар коронавируса. Многие и сейчас находятся в прямом контакте с инфекцией, ежедневно спасая жизни пациентов. Когда коронавирус показал, насколько условными могут быть границы, многие вспомнили про ценность профессии медика.

На разных языках по всему миру люди продолжают их благодарить: за труд, за твердость в борьбе, за самоотверженность. «Спасибо врачам», кажется, точно войдет в слоган столетия. Ангелам в белых халатах возводят памятники. 6-метровая скульптура появилась в центре Риги. В знак поддержки – и уличное искусство. Муралы в честь работников здравоохранения заполонили улицы Рио-де-Жанейро. 

Врачи, медицинские сестры, фельдшеры, санитары – только в нашей стране тех, кто давал клятву Гиппократа больше 170 тысяч человек. Многие из них вчера свой профессиональный праздник встретили на работе. А потому теплые слова и пожелания им больше писали и снимали! 

Первыми свою видеооткрытку направили военные. Своё «спасибо» пограничники из роты почетного караула выложили оружием на плацу. А брестские десантники врачей поблагодарили стихами. 

В честь медработников сотни благодарностей от всех неравнодушных белорусов и в социальных сетях. А некоторые с поздравлениями, буквально, ворвались в экраны. Трогательные истории спасения, беседы со светилами белорусской медицины и самые неожиданные повороты в виде встреч врачей и их пациентов. Телеканал ОНТ не остался в стороне от поздравлений. Марафон «Спасибо врачам» стартовал ранним утром. А вечером слова благодарности стали еще музыкальнее. Поддержали медработников звезды эстрады онлайн-концертом. Настоящий мюзикл для коллег по цеху сняли профсоюзы здравоохранения. 

Но, пожалуй, нет лучшего подарка для медиков, чем выздоровевшие пациенты. К этому дню в стране выписаны после диагноза «COVID-19» 37 923 пациента. 

В Европе пандемия коронавируса продолжает идти на спад. И страны Евросоюза все больше смягчают карантинные меры. Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки. Их больше всего в Северной и Южной Америке. Среди стран лидирует Бразилия. Инфекция продолжает активно распространяться. Там уже больше миллиона заболевших и 50 тысяч летальных исходов. 

Медицина не всесильна. И особенно в вопросе с COVID-19. Важно помнить об этом и соблюдать меры профилактики, чтобы не оказаться в больничной палате. Проявите заботу о себе и своих близких. И будьте осторожны. 

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Врачи – герои нашего времени. И это сейчас как никогда очевидно. В борьбе с пандемией они пусть и главный виток, но победить COVID-19 важно общими усилиями и медиков, и...
 
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