Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Бресте

Источник материала: Tut.by

В Бресте катастрофы с коронавирусом нет. Эпидемия пошла на спад. Об этом на встрече с местными активистами рассказал Александр Лукашенко.



Фото: Павел Орловский, mlyn.by

— Да, болеют люди. Но никакая не катастрофа. В Бресте, я вас могу поздравить, четвертый день (показывает руками снижение), вы уже как Витебск и Минск от этого ушли. И слава Богу.

Лукашенко признался, что переживает «до бешенства, каждое утро и вечер, дрожащими руками получаю эту информацию».

— Весь мир обрушился против Лукашенко — не тем путем пошел. Тем! Тем, понимаете. И сегодня уже завидуют. Через месяц увидите, — пообещал он.

Он посоветовал присутствующим маску на улице не носить.

— Но если, конечно, больная, лучше не ходить. В магазин в маске вышел и бегом домой.

Он также рассказал, что никаких особых лекарств от коронавируса ему на дают, а «главное лекарство — заниматься спортом».

Как накануне рассказал министр здравоохранения, в Беларуси ситуация с распространением коронавируса остается полностью контролируемой. «Мы видим снижение как по инфицированным, так и снижение по пациентам, которые имеют осложнения коронавирусной инфекции в виде пневмоний», — сказал Караник.

На 22 июня в Беларуси зафиксирован 59 023 случая COVID-19. Прирост за сутки — 518. Выздоровели и выписаны 37 тыс. 923 человека (плюс 257 за сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умер 351 человек (плюс 5 за сутки). Информацию по регионам Минздрав не публикует.