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Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Бресте
23.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте катастрофы с коронавирусом нет. Эпидемия пошла на спад. Об этом на встрече с местными активистами рассказал Александр Лукашенко.
— Да, болеют люди. Но никакая не катастрофа. В Бресте, я вас могу поздравить, четвертый день (показывает руками снижение), вы уже как Витебск и Минск от этого ушли. И слава Богу.
Лукашенко признался, что переживает «до бешенства, каждое утро и вечер, дрожащими руками получаю эту информацию».
— Весь мир обрушился против Лукашенко — не тем путем пошел. Тем! Тем, понимаете. И сегодня уже завидуют. Через месяц увидите, — пообещал он.
Он посоветовал присутствующим маску на улице не носить.
— Но если, конечно, больная, лучше не ходить. В магазин в маске вышел и бегом домой.
Он также рассказал, что никаких особых лекарств от коронавируса ему на дают, а «главное лекарство — заниматься спортом».
Как накануне рассказал министр здравоохранения, в Беларуси ситуация с распространением коронавируса остается полностью контролируемой. «Мы видим снижение как по инфицированным, так и снижение по пациентам, которые имеют осложнения коронавирусной инфекции в виде пневмоний», — сказал Караник.
На 22 июня в Беларуси
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- Весь мир обрушился против Лукашенко - не тем путем пошел. Тем! Тем, понимаете. И сегодня уже завидуют. Через месяц увидите, - пообещал он.
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