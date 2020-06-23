В Москве вспоминают подвиг защитников Отечества. К акции «Свеча памяти» может присоединиться каждый

Источник материала: ОНТ

Россия выступает единым фронтом с Беларусью в вопросах противодействия фальсификации истории. В День Всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны здесь тоже первыми вспоминают защитников Брестской крепости. В Москве стартовала мемориальная акция «Свеча памяти».

В этом году в связи с еще действующим в стране режимом временных ограничений из-за коронавируса событие не смогли организовать в традиционном формате с большим количеством участников. Но люди все-таки собрались по собственному желанию, чтобы, несмотря на эпидемиологические запреты, отдать дань уважения тем, кто 22 июня принял первый бой той страшной войны.

В ночь с 21 на 22 июня на площади перед московским музеем Победы всегда было многолюдно. Именно здесь от Вечного огня зажигается главная «Свеча памяти» – символ международной мемориальной акции в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Но в этом году из-за коронавирусных ограничений здесь нет ни роты почетного караула, ни ветеранов, ни тысяч москвичей. Чтобы традиция, которой 20 лет, не прервалась, организаторы перенесли ее в онлайн. На экранах музея непрерывным потоком – фотографии людей с лампадами. Их всегда зажигали 1418 – в память о каждом дне войны. Сегодня присланных фотографий, в том числе и из Беларуси, в несколько раз больше.

Ольга Любимова, министр культуры России: «Вот эта бесконечная череда фотографий, которые зажгли свечи дома, – это те люди, которые не смогли из-за всяких ограничений приехать и побыть здесь сегодня вместе с нами, но тем не менее мы сегодня все вместе. И эти лица Победы, внуки тех, кто победил, правнуки – это такой же фонд и замечательный артефакт, который останется в Музее Победы уже навсегда».

Те, кому Роспотребнадзор все-таки разрешил присутствовать на акции лично – а это волонтеры и ограниченная группа гостей – много говорили о генетической значимости даты. Так случилось в этом году, что и день скорби и торжества по случаю Дня Победы в России практически совпали. Парад был перенесен и пройдет 24 июня. На появившуюся критику, что, мол, вообще надо было бы марши отменять, здесь говорят, в том числе и глядя на Беларусь, которая парад провела, твердое «нет». Слишком часто в последнее время приходится отстаивать правду о войне и Победе и доказывать очевидное – кто выиграл эту войну. Актер Амаду Мамадаков столкнулся с этим, снимаясь в фильме «28 панфиловцев». Тогда было модным писать, дескать, все не правда, не было подвига. Сегодня ночью Амаду у Музея Победы зажигал свечи. За память, за правду и за своих воевавших предков.

Амаду Мамадаков, актер: «Каждый хочет стать победителем. Я думаю, что это борьба и это передается следующему поколению. Мы должны это защищать. Защищать памятью. Памятью своих дедушек. У меня два деда воевали. Я помню до сих пор, как я играл, когда был маленьким, с орденами дедушки».

А вот играть историческими фактами и трактовками – преступно. Так считают в Беларуси, не спорят с этим и в России. Поэтому не случайно, что именно наши военные одними из первых подтвердили свое участие в параде Победы на Красной площади. Поэтому сюда едет и Президент Александр Лукашенко. Беларусь представит рота почетного караула. Как раз накануне прошла генеральная репетиция.

Участие белорусов в отложенных Россией ранее торжественных акциях, посвященных Дню скорби и 75-летию Победы, только начинается. Для нас это не просто формальность, а еще и реальные дела. Ровно через неделю после парада наша делегация отправится во Ржев, в Тверскую область, где будет открыт мемориал Советскому солдату. Это проект Союзного государства, созданный по инициативе белорусских и российских ветеранов. Граждане двух стран помогали в строительстве, жертвуя деньги. Словом, вместе создавали не памятник, а память.

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