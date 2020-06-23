|
Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз
23.06.2020 07:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
США приостановили до конца 2020 года выдачу ряда временных рабочих виз. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп, документ
«Временных работников часто сопровождают их супруги и дети, многие из которых также конкурируют с американскими рабочими. В обычных условиях правильно организованные программы временного трудоустройства могут принести пользу экономике. Но в чрезвычайных обстоятельствах экономического спада, вызванного вспышкой COVID-19, некоторые неиммиграционные визовые программы, разрешающие такую занятость, представляют необыкновенную угрозу для занятости американских рабочих», — отметил Трамп.
Под ограничение попали следующие визы:
В то же время те работники, которые уже находятся в США, под введенные ограничения не попадают.
Уровень безработицы в Соединенных Штатах на фоне пандемии коронавируса достиг в апреле 14,7%, что стало худшим результатом со времен Великой депрессии, сообщало Министерство труда США. Без работы тогда остались 20,5 млн человек. В мае показатель снизился до 13,3%.
Чтобы защитить американцев, которые лишились рабочих мест из-за последствий коронавируса, Трамп в конце апреля подписал указ о приостановке иммиграции в США. Ограничение будет действовать по меньшей мере 60 дней и решение о его снятии или продлении будет принято исходя из ситуации на рынке труда, отметили в Белом доме. Медицинских и других работников, помощь которых нужна для борьбы со вспышкой коронавируса, ограничение не коснется.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии коронавирусом заразились 2,3 млн человек, жертвами заболевания стали 120,3 тыс. жителей. По обоим показателям страна
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, ряд временных рабочих виз «представляют необыкновенную угрозу для занятости» американцев, отметил...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)