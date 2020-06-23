Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз

Источник материала: Tut.by

США приостановили до конца 2020 года выдачу ряда временных рабочих виз. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп, документ опубликован на сайте Белого дома.



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«Временных работников часто сопровождают их супруги и дети, многие из которых также конкурируют с американскими рабочими. В обычных условиях правильно организованные программы временного трудоустройства могут принести пользу экономике. Но в чрезвычайных обстоятельствах экономического спада, вызванного вспышкой COVID-19, некоторые неиммиграционные визовые программы, разрешающие такую занятость, представляют необыкновенную угрозу для занятости американских рабочих», — отметил Трамп.

Под ограничение попали следующие визы:

визы H-1B, позволяющие работать в США иностранным квалифицированным специалистам, в основном в сфере технологий;

визы H-4 для членов семей обладателей визы H-1B;

сезонные рабочие визы H-2B;

визы L-1 для служебного перевода внутри компании для руководителей, менеджеров и специалистов. Эти визы позволяют перейти из иностранной компании в дочернюю или филиал в США для работы на временной основе;

некоторые визы J-1 для участников программ культурного и профессионального обмена.

В то же время те работники, которые уже находятся в США, под введенные ограничения не попадают.

Уровень безработицы в Соединенных Штатах на фоне пандемии коронавируса достиг в апреле 14,7%, что стало худшим результатом со времен Великой депрессии, сообщало Министерство труда США. Без работы тогда остались 20,5 млн человек. В мае показатель снизился до 13,3%.

Чтобы защитить американцев, которые лишились рабочих мест из-за последствий коронавируса, Трамп в конце апреля подписал указ о приостановке иммиграции в США. Ограничение будет действовать по меньшей мере 60 дней и решение о его снятии или продлении будет принято исходя из ситуации на рынке труда, отметили в Белом доме. Медицинских и других работников, помощь которых нужна для борьбы со вспышкой коронавируса, ограничение не коснется.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии коронавирусом заразились 2,3 млн человек, жертвами заболевания стали 120,3 тыс. жителей. По обоим показателям страна находится в мире на первом месте.