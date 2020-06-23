«Муж три месяца не платит алименты. Как поставить его на место?» Читательнице отвечает адвокат

Источник материала: Tut.by

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— Помогите поставить бывшего мужа на место! Третий год пытаюсь решить вопрос с алиментами дочке. Сначала «наш папа» не платил вообще ничего. Пришлось судиться. Первый суд вынес решение взыскать мне алименты. Но мой бывший это обжаловал и в итоге мне пришлось идти в суд второй раз. Второй суд тоже вынес решение взыскать алименты.

Я, наивная, думала, что вот оно — решение вопроса. Но деньги мне так и не пошли. Пришлось идти к судебному исполнителю. Она все проверила — выяснилось, что мой бывший муж успел к этому моменту уволиться. Официально он сейчас нигде не работает. Алименты платит его мама. Она дает ему деньги, чтобы он мне их почтой послал. Понятно, что приходит какой-то минимум, копейки. Но я сейчас нахожусь в такой ситуации, когда даже эти копейки мне сильно помогают.

Мне и так было непросто одной, а сейчас еще коронавирус и коронакризис. Бывший же и здесь не может успокоиться. Он знает, что деньги мне нужны, и специально не шлет алименты вовремя. Может месяц-два вообще не платить, а потом по чуть-чуть гасить этот долг. Теперь вообще перешел все грани — три месяца уже ничего не платит. Это издевательство! Я прошла такой путь, чтобы в принципе эти алименты получить, добилась своего, выиграла оба дела, разобралась с исполнителем - в общем, потратила кучу сил, чтобы доказать то, что и так было очевидно — что моя дочь имеет право получать помощь от отца. А бывший муж продолжает управлять этой ситуацией, чувствовать себя царем и богом.





Я ему звонила, писала, по-человечески просила — плати вовремя. Но он чувствует, что опять за ним сила — когда решу, тогда и заплачу. Не могу вам рассказать, как я устала от всего этого. Я просила исполнителя помочь мне решить этот вопрос и как-то повлиять на бывшего мужа. Она предложила привлечь его к уголовной ответственности. Может, кому-то это и поможет, но в нашем случае это не вариант — он привлекался раньше по другим статьям, для него это будет просто очередной раз. Можно ли все-таки добиться того, чтобы получать наконец деньги на ребенка спокойно, вовремя и иметь возможность планировать свои расходы, а не унижаться каждый месяц, умоляя заплатить? Неужели я прошу о чем-то невозможном?

Комментарий адвоката:

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 33 688−66−36, +375 29 388−66−36, +375 25 688−66−36, 8 017 399-66-36.

- В свете сложившейся эпидемиологической ситуации число обращений по вопросам, связанным с алиментными обязательствами, возросло существенным образом. Поэтому уверена, что ответы на затронутые вопросы будут полезны широкому кругу читателей.

Мой более чем двадцатилетний профессиональный опыт подсказывает, что самый короткий и действенный вариант решения вашей проблемы — привлечение должника к ответственности. Раз вы уверены в том, что привлечение к уголовной ответственности не сработает, то в рамках статьи я детально расскажу о другом возможном виде ответственности — материальной. К ней ваш бывший супруг может быть привлечен за несвоевременность уплаты средств на содержание дочери.

Важно знать: в соответствии с ч. 2 ст. 1111 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь) при образовании задолженности по алиментам по вине лица, обязанного уплачивать алименты по судебному постановлению, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 0,3 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Обращаю внимание, норма применима только к тем ситуациям, когда алименты взысканы на основании судебного постановления.

В своем обращении вы указываете, что ваш бывший супруг выплачивает вам алименты именно по судебному постановлению. То есть данное условие выполнено в вашем случае.

Для других читателей колонки, оказавшихся в схожей ситуации, отмечу, что при образовании задолженности по алиментам по вине лица, обязанного уплачивать их на основании Соглашения о детях, Соглашения об уплате алиментов или Брачного договора, ответственность также не исключается. Однако ответы на вопросы о том, можно ли в таком случае привлечь виновное лицо к ответственности и если да — то к какой именно, следует искать не в законодательстве, а непосредственно в тексте самих Соглашения о детях, Соглашения об уплате алиментов или Брачного договора.

Но мы возвращаемся к ситуации автора сегодняшнего письма.

Чтобы взыскать неустойку по алиментам, для начала необходимо произвести ее расчет.

Важным обстоятельством является то, что в данном случае уже возбуждено исполнительное производство по вашему требованию о взыскании алиментов на дочь. Расчет задолженности по алиментам должен произвести именно судебный исполнитель.



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Для получения данной информации вам необходимо обратиться к судебному исполнителю с письменным заявлением о расчете размера неустойки по соответствующему исполнительному производству. Это будет ваш шаг № 1.

Поясню, что ответ от судебного исполнителя вы также должны получить в письменной форме, чтобы иметь возможность представить его суду.

Следовательно, шагом № 2 станет обращение в суд для взыскания с должника неустойки в размере, определенном судебным исполнителем.

Следует знать: неустойка по алиментам взыскивается в порядке, установленном для взыскания алиментов (ч. 2 ст. 1111 КоБС Республики Беларусь).

Это значит, что при обращении в суд, по аналогии с делами о взыскании алиментов, вы освобождаетесь от уплаты государственной пошлины за рассмотрение требования о взыскании неустойки по алиментам.

В заключение отмечу, что суд сможет отказать во взыскании неустойки по алиментам в том случае, если должник докажет, что задолженность по алиментам возникла при отсутствии его вины в этом.

Дословно норма звучит так: лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законодательством или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям гражданского договора, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства (п. 1 ст.372 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Исходя из практики, речь идет о существенных обстоятельствах, которые не зависят от должника (например, его тяжелая болезнь; если он работает — простой на работе и т.д.). Кроме того, должник при этом дополнительно должен доказать, что принял все доступные ему меры по исполнению своего обязательства. Сделать это по этой категории дел удается редко. Однако будьте готовы в случае необходимости представить свои контраргументы против доводов бывшего супруга. Например, переписку с должником, в рамках которой он не сообщает об уважительности причин просрочки уплаты алиментов, а, напротив, подчеркивает отсутствие у него подобных причин, тот факт, что свои обязательства он не исполняет по причине недолжного отношения к вам, нежелания заботиться о ребенке и т.д.

Мой личный совет: подводя итог вышесказанному, как и во многих других ситуациях, материальные, финансовые последствия неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства являются наиболее действенной мерой воздействия на недобросовестную сторону. Для взыскания неустойки по алиментам вы можете обращаться в суд неограниченное количество раз — фактически при каждой новой допущенной просрочке. Однако, как показывает опыт адвокатов нашего бюро, должники в таких ситуациях наглядно видят, сколько в денежном выражении стоит их нежелание исполнять обязанность по уплате алиментов своевременно и в полном объеме. Подчеркну, что суд по таким делам возлагает на должника обязанность выплатить не только неустойку по алиментам в вашу пользу, но и взыскивает с него в доход государства пошлину, от уплаты которой вы освобождаетесь при обращении в суд. Понеся данные дополнительные расходы, в будущем должники, как правило, воздерживаются от новых просрочек и недоплат. Высока вероятность, что этот путь сработает и в вашем случае.



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Кроме того, вы предполагаете, что на вашего бывшего супруга не подействует уголовная ответственность за уклонение от уплаты алиментов. Однако я рекомендую вам проработать данный вопрос более глубоко и при наличии такой возможности — воспользоваться и этим рычагом воздействия на должника. Поясню, что вы не можете быть до конца уверены в бесперспективности данного пути, поскольку не знаете, насколько вашему бывшему супругу важно не проходить этот путь снова, насколько это важно для его мамы, которая, как вы указываете, фактически финансирует должника, и т.д.

Следует знать: еще одной действенной мерой борьбы с должниками (по алиментным обязательствам в том числе) является применение мер обеспечения исполнения исполнительного документа. Однако в вашем обращении не содержится достаточно информации для того, чтобы проконсультировать вас в данной части детально, определить возможность и необходимость идти подобным путем. Отмечу только, что у вас есть возможность самостоятельно проработать соответствующие вопросы, поскольку они уже рассматривались ранее в рамках настоящей колонки в статье: «Не можем вернуть деньги, которые одолжили, даже через суд: адвокат комментирует проблему читательницы» .

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, запросы, ходатайства, заявление о привлечении к уголовной ответственности, заявление о применении мер обеспечения исполнения исполнительного документа, иные заявления и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны, исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.