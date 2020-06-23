Суды над участниками акций, с кем встречался Лукашенко в Бресте и кто сдал подписи - все за вчера

В КГБ подтвердили факты предъявления обвинений Виктору и Эдуарду Бабарико. На каких статьях Уголовного кодекса базируется обвинение, в ведомстве отвечать не стали. Адвоката Виктора Бабарико не пустили к нему в СИЗО КГБ, он подал жалобу в Генпрокуратуру. Помните, в записанном ранее видеообращении Бабрико предложил провести референдум, чтобы вернуться к Конституции 1994 года? Юрист из его штаба пояснил, «обнулятся» ли сроки действующего президента в случае возвращения к Конституции того образца.
Блогера Сергея Тихановского поместили в карцер 13 июня, на днях продлили его нахождение там до 26 июня. Адвокат Тихановского рассказал, за что мужчину отправили в карцер.
Кандидат в кандидаты в президенты Валерий Цепкалоне исключает, что с ним может случиться что-то похожее на то, что произошло с Сергеем Тихановским и Виктором Бабарико.
Президент подписал указ, которым компании «ГардСервис» предоставлено право оказывать охранные услуги. Компании разрешается, соблюдая требования законодательства, покупать, хранить и передавать своим сотрудникам оружие, как служебное, так и гражданское, и боеприпасы к нему.
С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8 до 7,75 процента годовых, ставка по кредиту овернайт — с 9 до 8,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт — с 7 до 6,75 процента годовых.
Президент страны провел целый день в Бресте. Программа была насыщенная. Ранним утром Александр Лукашенко участвовал в памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, где заявил, что никому не позволит силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно. Посещая 38-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, рассказал о состоянии экономики и отдал приказ сделать все возможное, чтобы защитить суверенитет. Вечером Александр Лукашенко на встрече с противниками строительства аккумуляторного завода затронултему выборов и рейтинга. «Это вы уже „Саша 3%“ написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Да вот в этой вот альтернативной компании я и то больше трех наберу», — указал на присутствующих президент. Упомянул он и «дело Белгазпромбанка»: во время обысков нашли «флешки, жесткие диски и море информации, и этого боятся их хозяева». Что же касается самого завода, то его судьбу решит местный референдум.
По данным на 22 июня, в Беларуси зафиксировали 59 023 случая COVID-19 (+ 518 за сутки), выздоровели и выписаны 37 923 пациента (+ 257 за сутки), умер 351 пациент (+ 5 за сутки). Кстати, ВОЗ вчера зарегистрировала рекордный приростзараженных в мире, а ЕС привез в Беларусь СИЗы на 3 млн евро.
С 1 июля в Беларуси поднимут трудовые пенсии. Средний размер пенсии по возрасту за июль составит 470,6 рубля. Эта сумма на 23,1 рубля, или на 5,2% больше, чем в июне. В Минтруда уточняют, что перерассчитают все трудовые пенсии — по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
Литва вновь ввела визовый сбор 60 евро для граждан Беларуси. Речь идет не о «шенгене» (виза категории B), а национальной визе (категория D). Объясняем.
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Apple провела онлайн-презентацию, приуроченную к старту конференции для разработчиков WWDC 2020. Основное внимание в этот раз уделили программному обеспечению, правда без «железных» новинок не обошлось. Тим Кук и вовсе заявил об «историческом моменте». Рассказываем подробности.
Обязательно посмотрите отличные фото красивого древнего обряда: хороводы, обрядовые песни, прыжки через костер, купание в реке и запуск венков. речь, конечно, о Купалье.
Политика добралась и до спорта: кто-то критикует власть, кто-то высказывается в поддержку. Генеральный директор минского «Динамо», главный тренер хоккейной команды президента Дмитрий Басков написал открытое письмо в адрес спортивной общественности. «Вчера я гордился каждым белорусским спортсменом, а сегодня за некоторых из них мне стыдно. Многие из тех, кто сегодня набрался наглости поливать грязью государство, были поддержаны им же в не самые успешные для себя периоды карьеры. Государство в них верило и подставляло плечо. А сегодня, когда самое время ответить взаимностью, кто-то позволяет себе низкие, подлые комментарии. Это не что иное, как подлость», — сказано в письме.
Кстати. На этой неделе нас ожидает комфортная погода: дождей станет меньше, жара немного спадет. А мы снова предлагаем вам выбрать домик для души, где можно проводить теплые летние денечки. Только посмотрите, какие классные вещи можно сделать на участке своими руками. Удачного вам дня!
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