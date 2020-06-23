Суды над участниками акций, с кем встречался Лукашенко в Бресте и кто сдал подписи - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Неделя началась с судов: задержанных на акциях солидарности в городах страны 18 и 19 июня штрафовали и отправляли на «сутки» . По данным правозащитников, только в столице прошло более 60 судов , были назначены штрафы от 5 до 50 базовых величин. Свидетели, кстати, на многих процессах были одни и те же. Так врач-онколог получил штраф 675 рублей, мужчина, на голову которого в Ганцевичах при задержании коленом наступил гаишник, — 108 рублей, а журналисты местного издания — штраф и «сутки», чемпион по бодибилдингу — 540 рублей, братья, задержанные с велосипедом , — по 30 базовых каждый, два медика из Гомеля , которые шли в кафе отметить профессиональный праздник, еще ждут суда, а в отношении участников потасовки с сотрудниками ОМОНа в Молодечно возбуждено уголовное дело . И пока вы читаете мнение о происходящем политического обозревателя Артема Шрайбмана (кстати, и звезды шоу-бизнеса высказались), мы рассказываем, что еще случилось в понедельник.





САМОЕ ВАЖНОЕ





По данным на 22 июня , в Беларуси зафиксировали 59 023 случая COVID-19 (+ 518 за сутки), выздоровели и выписаны 37 923 пациента (+ 257 за сутки), умер 351 пациент (+ 5 за сутки). Кстати, ВОЗ вчера зарегистрировала рекордный прирост зараженных в мире , а ЕС привез в Беларусь СИЗы на 3 млн евро .

, (+ 518 за сутки), выздоровели и выписаны 37 923 пациента (+ 257 за сутки), умер 351 пациент (+ 5 за сутки). Кстати, ВОЗ вчера зарегистрировала , а ЕС привез в Беларусь . С 1 июля в Беларуси поднимут трудовые пенсии . Средний размер пенсии по возрасту за июль составит 470,6 рубля. Эта сумма на 23,1 рубля, или на 5,2% больше, чем в июне. В Минтруда уточняют, что перерассчитают все трудовые пенсии — по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

. Средний размер пенсии по возрасту за июль составит 470,6 рубля. Эта сумма на 23,1 рубля, или на 5,2% больше, чем в июне. В Минтруда уточняют, что все трудовые пенсии — по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Литва вновь ввела визовый сбор 60 евро для граждан Беларуси. Речь идет не о «шенгене» (виза категории B), а национальной визе (категория D). Объясняем .

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Мы так привыкли к мобильникам и интернету, что без этого уже сложно представить свою жизнь. Но что делать, если сотовая сеть «легла» ? Рассказываем, как оставаться на связи .

? Рассказываем, . Стало известно, кто станет новым хозяином универсама «Столичный» в центре Минска. В аукционе на право аренды помещения универсама победила компания «Евроторг», которая управляет магазинами «Евроопт» в Беларуси.

Печальная новость пришла из Орши: там на работе умер 26-летний парень . Врачи диагностировали тепловой удар, парня пытались спасти, но безуспешно. Хоронили парня в закрытом гробу , но в свидетельстве указано, что причина смерти выясняется.

Apple провела онлайн-презентацию , приуроченную к старту конференции для разработчиков WWDC 2020. Основное внимание в этот раз уделили программному обеспечению, правда без «железных» новинок не обошлось. Тим Кук и вовсе заявил об «историческом моменте». Рассказываем подробности .

Обязательно посмотрите отличные фото красивого древнего обряда: хороводы, обрядовые песни, прыжки через костер, купание в реке и запуск венков. речь, конечно, о Купалье .





О СПОРТЕ

Минское «Динамо» получит достаточный для соблюдения требований Континентальной хоккейной лиги бюджет и продолжит участие в турнире .

получит достаточный для соблюдения требований Континентальной хоккейной лиги бюджет и . Политика добралась и до спорта: кто-то критикует власть , кто-то высказывается в поддержку . Генеральный директор минского «Динамо», главный тренер хоккейной команды президента Дмитрий Басков написал открытое письмо в адрес спортивной общественности. «Вчера я гордился каждым белорусским спортсменом, а сегодня за некоторых из них мне стыдно. Многие из тех, кто сегодня набрался наглости поливать грязью государство, были поддержаны им же в не самые успешные для себя периоды карьеры. Государство в них верило и подставляло плечо. А сегодня, когда самое время ответить взаимностью, кто-то позволяет себе низкие, подлые комментарии. Это не что иное, как подлость», — сказано в письме.

Все новости понедельника, 22 июня

Кстати. На этой неделе нас ожидает комфортная погода : дождей станет меньше, жара немного спадет. А мы снова предлагаем вам выбрать домик для души , где можно проводить теплые летние денечки. Только посмотрите, какие классные вещи можно сделать на участке своими руками . Удачного вам дня!

Ваша редакция