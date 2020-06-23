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Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

23.06.2020 15:44 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Тест на коронавирус сербского теннисиста Новака Джоковича дал положительный результат. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на заявление первой ракетки мира. 

На прошлой неделе лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов принимал участие в выставочном турнире. Позже у двух других участников турнира был выявлен коронавирус: у болгарского теннисиста Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича. 

«Мы организовали турнир в тот момент, когда вирус пошёл на спад. Мы верили, что в нынешних условиях можно провести турнир. К сожалению, вирус не ушёл, и это новая реальность, к которой нам предстоит привыкнуть. Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью, и все будут в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я ещё раз сдам тест», – говорится в заявлении теннисиста.

Положительный тест на COVID-19 был сдан и женой Джоковича. 

Фото: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

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Тест на коронавирус сербского теннисиста Новака Джоковича дал положительный результат. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на заявление первой ракетки мира.  На...
 
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