Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Источник материала: ОНТ

Тест на коронавирус сербского теннисиста Новака Джоковича дал положительный результат. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на заявление первой ракетки мира.

На прошлой неделе лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов принимал участие в выставочном турнире. Позже у двух других участников турнира был выявлен коронавирус: у болгарского теннисиста Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича.

«Мы организовали турнир в тот момент, когда вирус пошёл на спад. Мы верили, что в нынешних условиях можно провести турнир. К сожалению, вирус не ушёл, и это новая реальность, к которой нам предстоит привыкнуть. Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью, и все будут в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я ещё раз сдам тест», – говорится в заявлении теннисиста.

Положительный тест на COVID-19 был сдан и женой Джоковича.

Фото: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

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