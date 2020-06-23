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Вергейчик о коронавирусе: «Как показало время – мы правильно сделали, что начали чемпионат и сегодня его проводим»

23.06.2020 20:28 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Зампредседателя АБФФ Юрий Вергейчик поделился мнением о том, что чемпионат Беларуси не был остановлен в период пандемии коронавируса.

– Расскажите, что у нас будет с коронавирусным календарем?

– Ой… Сложно сказать, но мы настроены играть. Вы же видите, что мы в свое время приняли правильные решения. Вроде бы и рискованные решения, но как показало время – мы правильно сделали, что начали чемпионат и сегодня его проводим. Уже заканчивается первый круг. Сложно сказать, что бы было, если бы его не начали. Когда бы мы смогли его начать и в каком формате он бы проводился.

– Дивиденды какие-то федерация чувствует?

– Конечно. Смогли заработать.

– Скажете сколько?

– Нет, не скажем сколько. Но это небольшие деньги. Эти деньги позволят нам положить три полноразмерных футбольных площадки. Естественно, все деньги, которые мы зарабатываем, мы стараемся направить на развитие инфраструктуры. Нам необходимо это в кратчайшие сроки сделать, – сказал Вергейчик в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

Напомним, чемпионат Беларуси стартовал в намеченные сроки – 19 марта и в определенный период оставался единственным турниром в Европе, который не был остановлен. Остальные футбольные чемпионаты только недавно начали выходить из карантина и проводить матчи без зрителей.

В клубах появлялись зараженные футболисты коронавирусом. Так, «Минск» уходил на двухнедельных карантин, перенеся несколько матчей. В «Торпедо-БелАЗ», «Энергетике» и «Ислочи» появлялись сотрудники клуба или футболисты с положительными результатами на коронавирус.

Ранее ВОЗ рекомендовал Беларуси прервать массовые, в том числе и спортивные мероприятия.

В Беларуси зарегистрировано 59 487 (+464) случаев COVID-19. Умерли 357 пациентов. Выписаны 38 688 человек

 
Теги: Минск
 
 
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Зампредседателя АБФФ Юрий Вергейчик поделился мнением о том, что чемпионат Беларуси не был остановлен в период пандемии коронавируса.
 
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