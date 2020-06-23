Путин анонсировал повышенный налог для богатых, существенные льготы для ИТ, матпомощь на детей

Источник материала: Tut.by

В России с 2021 года хотят повысить налог для богатых. Для ИТ-компаний российские власти рассматривают возможность снизить ставку налога на прибыль с нынешних 20% до 3%. Семьи с детьми до 16 лет в июле снова получат единовременную выплату, а медикам, которые борются эпидемией, продлят выплату надбавок до конца лета. Об этом Владимир Путин сегодня заявил в своем обращении к россиянам.



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Про повышение налога для тех, кто зарабатывает больше 6 тысяч долларов в месяц

Владимир Путин предложил с 1 января 2020 года изменить ставку налога на доходы физлиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов российских рублей в год. (больше 72 тысяч долларов).

«Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год. Но и это даст бюджету порядка 60 миллиардов российских рублей (около 864 миллионов долларов. — Прим. ред.), — уточнил Владимир Путин. — Эти средства предлагаю, как говорят специалисты, „окрасить“, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций».

Льготы для айтишников

Владимир Путин предложил провести в IT-отрасли так называемый налоговый маневр и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда.

«Напомню, мы уже вдвое, до 15% понизили ставку страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса. Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14 процентов на период до 2023 года. Предлагаю снизить её до 7,6 процента. Причём не временно, а бессрочно», — предложил Владимир Путин.

По его мнению, будет правильно существенно, бессрочно на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для ИТ-компаний с нынешних 20% до 3%. «Что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», — уточнил Путин.

Про поддержку семей с детьми

Владимир Путин напомнил, что в июне была единовременная выплата 10 тысяч рублей (около 144 долларов. — Прим. ред.) на каждого ребенка от трех до 16 лет. «Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем, экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла. Трудности еще не отступили», — сказал президент России.



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По его мнению, необходимо еще раз, в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. «В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей», — уточнил Владимир Путин. Позднее был пописан соответствующие указ о выплате этих денег семьям с детьми до 16 лет.

Про поддержку потерявших работу в пандемию

Во время эпидемии особенно тяжело пришлось семьям, где один или оба родителя потеряли работу, сказал Владимир Путин. «И мы также адресно их поддержали, предусмотрели ежемесячную выплату по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, увеличили пособие по безработице и расширили охват такой помощи. Так, на начало апреля поддержку от служб занятости получали 720 тысяч человек. Сейчас — свыше 2,5 миллионов. То есть мы смогли помочь почти всем, кто столкнулся с безработицей в этот сложный период», — сказал Владимир Путин.

Российские власти обещают, что все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе.

Льготные кредиты для пострадавших отраслей

Владимир Путин анонсировал, что власти намерены направить дополнительное финансирование на поддержку занятости в пострадавших от пандемии. Речь идет про льготные кредиты по ставке 2% для пострадавших отраслей. «Эти средства поступят организациям, предприятиям тремя равными траншами в июне, июле и августе. И затем, как мы и говорили, при сохранении штатной численности компании долг будет полностью списан», — уточнил президент России.

Из-за повышенного спроса Владимир Путин предложил выделить на эту поддержку еще 100 миллиардов рублей (более 1,4 миллиарда долларов). «И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости», — сказал Владимир Путин.

Надбавки для медиков

Для медработников, которые участвовали в борьбе с эпидемией, в России предусмотрены стимулирующие выплаты, а также специальные прямые федеральные доплаты для тех врачей, медсестер, сотрудников служб скорой помощи, которые непосредственно оказывали помощь больным с коронавирусной инфекцией.

Путин заявил, что принято решение продлить все эти выплаты на июль и август.

«При этом особо подчеркну, стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных. Такое решение уже принято. А значит, специалисты получат повышенные отпускные, причем независимо от того, в какой период времени они уйдут в отпуск», — заявил Путин.

В России дополнительные выплаты предусмотрены также для сотрудников социальных учреждений — детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу. «Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают», — уточнил Путин.

Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля. Владимир Путин предложил продлить их еще на два месяца, то есть до 15 сентября. И как и для медработников учитывать их при расчете отпускных.