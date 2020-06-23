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Ученые: у мужчин вырабатывается больше антител к COVID-19, чем у женщин

23.06.2020 21:12 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые: у мужчин вырабатывается больше антител к COVID-19, чем у женщин

У мужчин вырабатывается больше антител к коронавирусу нового типа, чем у женщин. К такому выводу пришли эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), передает ТАСС. 

Исследователи организации изучили почти 600 образцов плазмы крови, из которых 448 были взяты у мужчин, а оставшиеся 148 – у женщин. Результаты исследования показали, что почти у 43% мужчин, переболевших COVID-19, в плазме крови содержится достаточно антител для ее переливания тяжелобольным пациентам. При этом среди женщин данный показатель составил только 29%. 

Причиной подобной реакции организма, по мнению врачей, является то, что мужчины тяжелее переносят это заболевание. Как пояснил один из авторов исследования Дэвис Робертс, количество вырабатываемых антител напрямую зависит от тяжести перенесенного заболевания. 

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У мужчин вырабатывается больше антител к коронавирусу нового типа, чем у женщин. К такому выводу пришли эксперты Национальной службы здравоохранения...
 
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