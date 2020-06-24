Выдачу виз и грин-карт приостановили в США

Источник материала: ОНТ

Соединённые Штаты до конца года останавливают выдачу грин-карт и рабочих виз. Такое распоряжение подписал президент США Дональд Трамп.

В заявлении Белого дома отмечается, что цель такого шага — отдать предпочтение американским рабочим в условиях восстановления экономики после коронавирусного карантина. Не исключается, что действие запрета продолжится и в следующем году. Визы, одобрение которых приостанавливается, касаются самых разных категорий: от сезонных работников сельского хозяйства до высокоуровневых специалистов в науке и технике.

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