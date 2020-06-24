ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

За сутки на планете выявили более 133 тыс. случаев заражения коронавирусом

24.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

За сутки на планете выявили более 133 тыс. случаев заражения коронавирусом

Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 133 тыс., количество летальных исходов увеличилось почти на 4 тыс. Такую статистику опубликовала 23 июня ВОЗ, передает ТАСС.

23 июня на 11.00 в мире зарегистрированы 8 993 659 инфицированных и 469 587 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 133 326, умерших — на 3 847.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по количеству инфицированных — 4 437 946 (+67 425). Количество умерших там увеличилось на 2 436 и достигло 224 207. В Европе насчитывается 2 562 642 заразившихся и 193 794 умерших. За 24 часа число инфицированных там возросло на 18 864, количество умерших — на 428.

Третью позицию по количеству заразившихся занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 933 052, зафиксировано 20 997 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 18 534, умерли 466 человек.

Больше всего инфицированных в США — 2 268 753. Далее следуют Бразилия (1 085 038), Россия (599 705), Индия (440 215), Великобритания (305 293), Перу (254 936), Чили (246 963), Испания (246 504), Италия (238 720) и Иран (207 525).

https://www.belta.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 133 тыс., количество летальных исходов увеличилось почти на 4 тыс. Такую...
 
Новости дня
Новости
 
Студент из Гарварда Максим Богданович, которого не приняли в избирком: «Такі плявок у твар»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
24.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика