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Не стареют, не болеют и не срывают съемки: как виртуальные модели завоевывают соцсети

24.06.2020 08:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мире моды набирают популярность так называемые виртуальные модели, предки которых — азиатские виртуальные идолы: поп-певцы из голограммы и герои компьютерных игр. Пандемия COVID-19 только подстегнула развитие виртуальной моды и цифровой одежды, и теперь модные бренды завоевывают азиатский рынок с помощью армии виртуальных моделей.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miquela (@lilmiquela) 17 Июн 2020 в 7:36 PDT

Цифровизация и популярность соцсетей привели к тому, что в рекламе и мире моды появились цифровые инфлюэнсеры — созданные с помощью компьютерной графики виртуальные модели, не существующие в реальной жизни.

Впервые появившиеся в Корее и Японии в качестве поп-певцов, теперь они рекламируют виртуальную одежду на цифровых неделях моды и в онлайн-каталогах, имеют аккаунты в соцсетях с миллионами настоящих подписчиков, выступают аватарами в компьютерных играх и постепенно становятся кумирами не только для азиатских миллениалов, но и для европейцев, американцев и россиян.

Первая виртуальная модель в США появилась в 2016 году и назвали ее Микела Суса, для друзей просто Lil' Miquela. Чтобы никого не обидеть, национальность ей придумали смешанную — у модели испанские, бразильские и американские корни. С миловидным веснушчатым личиком и карими глазами девушка выглядит вполне реалистично, но создана она была отнюдь не по чьим-то образу и подобию, она — плод творчества компьютерной программы.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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В мире моды набирают популярность так называемые виртуальные модели, предки которых - азиатские виртуальные идолы: поп-певцы из голограммы и герои компьютерных...
 
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