Александр Лукашенко присутствует на параде Победы на Красной площади в Москве

Источник материала: Ивьевский край

Президент Беларуси вместе с сыновьями присутствует в Москве на военном параде.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вместе с сыновьями присутствует в Москве на военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА .

В числе высоких зарубежных гостей, которые также прибыли на парад, президенты Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, представители высших органов власти некоторых других государств, послы стран - союзников СССР по антигитлеровской коалиции. Были приглашены также руководители некоторых международных организаций, в том числе председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Помимо российских военных в параде принимают участие представители 13 государств, в том числе по брусчатке Красной площади промарширует Знаменная группа сводной роты Почетного караула Министерства обороны Беларуси.

В России парад по случаю 75-летия Победы в этом году был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Президент РФ выбрал дату 24 июня, так как именно в этот день в 1945 году состоялся исторический парад Победителей. По аналогии нынешнее торжество было названо парадом Победы.











Как сообщалось, в Беларуси военный парад в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы провели 9 мая. В нем участвовали около 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники, в небе над Минском пролетели 36 самолетов и вертолетов. "Этот праздник для нас священный. Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня", - подчеркнул на военном параде Президент Беларуси. Накануне визита в Москву глава белорусского государства принял участие в серии памятных мероприятий. 20 июня с участием Александра Лукашенко открыли мемориальный комплекс памяти сожженных деревень Могилевской области, который расположен в деревне Борки Кировского района. На следующий день Президент посетил Светлогорский район, где состоялась церемония открытия мемориального комплекса "Ола" на месте сожженной в годы войны нацистами деревни. В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, глава государства совершил поездку в Брест. Александр Лукашенко посетил Брестскую крепость, где по традиции в час начала войны прошло памятное мероприятие.



Государственный флаг Беларуси пронесли белорусские военные на параде Победы в Москве

Знаменная группа сводной роты почетного караула Министерства обороны Беларуси в составе 60 человек сегодня в Москве приняла участие в военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские военные пронесли по Красной площади Государственный флаг Республики Беларусь, боевые знамена партизанского отряда имени Железняка, а также соединений, принимавших участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Знамена этих же соединений были пронесены по Красной площади во время исторического парада Победителей, состоявшегося 24 июня 1945 года в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне.

На военном параде в Москве присутствует Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с сыновьями. В числе высоких зарубежных гостей, которые также прибыли на парад, президенты Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, представители высших органов власти некоторых других государств, послы стран - союзников СССР по антигитлеровской коалиции. Были приглашены также руководители некоторых международных организаций, в том числе председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Помимо белорусских военных, в параде в Москве участвовали представители 12 зарубежных армий: Азербайджана, Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В России парад по случаю 75-летия Победы в этом году был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Президент РФ выбрал дату 24 июня, так как именно в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей. По аналогии нынешнее торжество было названо парадом Победы.

Как сообщалось, в Беларуси военный парад в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы 9 мая. В нем участвовали около 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники, в небе над Минском пролетели 36 самолетов и вертолетов. "Этот праздник для нас священный. Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня", - подчеркнул на военном параде Президент Беларуси.

Накануне визита в Москву глава белорусского государства принял участие в серии памятных мероприятий. 20 июня с участием Александра Лукашенко открыли мемориальный комплекс памяти сожженных деревень Могилевской области, который расположен в деревне Борки Кировского района. На следующий день Президент посетил Светлогорский район, где состоялась церемония открытия мемориального комплекса "Ола" на месте сожженной в годы войны нацистами деревни. В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, глава государства совершил поездку в Брест. Александр Лукашенко посетил Брестскую крепость, где по традиции в час начала войны прошло памятное мероприятие.

Александр Лукашенко возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве







Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Москве возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент БЕЛТА. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Москве возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент БЕЛТА. В торжественной церемонии принимали участие Президент России Владимир Путин и главы других государств, прибывшие в российскую столицу на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они почтили минутой молчания память погибших в годы войны. Могила Неизвестного Солдата находится в Александровском саду у стен Кремля. Комплекс включает надгробную плиту, на которой установлена бронзовая композиция - солдатская каска и лавровая ветвь, лежащие на знамени. В центре - ниша с надписью "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" с бронзовой звездой, в середине которой горит Вечный огонь. Слева от могилы расположена стена с надписью "1941 Павшим за Родину 1945", справа - гранитная аллея с блоками, на которых нанесены названия городов-героев, включая Минск, а также Брестской крепости, и изображение медали "Золотая Звезда". В блоках содержатся капсулы с землей городов-героев. Перед торжественной церемонией Александр Лукашенко вместе с другими высокопоставленными гостями присутствовал на военном параде, который прошел на Красной площади. В нынешнем году в России парад по случаю 75-летия Победы был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Президент РФ выбрал дату 24 июня, так как именно в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей. Как сообщалось, в Беларуси военный парад в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы провели 9 мая. В нем участвовали около 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники, в небе над Минском пролетели 36 самолетов и вертолетов. "Этот праздник для нас священный. Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня", - подчеркнул на военном параде Президент Беларуси. Накануне визита в Москву глава белорусского государства принял участие в серии памятных мероприятий. 20 июня с участием Александра Лукашенко открыли мемориальный комплекс памяти сожженных деревень Могилевской области, который расположен в деревне Борки Кировского района. На следующий день Президент посетил Светлогорский район, где состоялась церемония открытия мемориального комплекса "Ола" на месте сожженной в годы войны нацистами деревни. В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, глава государства совершил поездку в Брест. Александр Лукашенко посетил Брестскую крепость, где по традиции в час начала войны прошло памятное мероприятие.