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Президент Кыргызстана отправится на самоизоляцию
24.06.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, прибывший в Мосеву для участия в Параде Победы, не смог посетить мероприятие, поскольку у двоих членов его делегации выявили COVID-19,
По данным источника, после возвращения в Кыргызстан Жээнбеков отправится на самоизоляцию.
Согласно алгоритму, президент, члены делегации и сопровождающие лица, прилетев в Москву, сдали тест на коронавирус. Инфекция была выявлена у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова, а также у одного сотрудника охраны.
Лидер Кыргызстана после этого решил воздержаться от участия в мероприятии. Как отметили в его пресс-службе, если бы он прибыл на парад, то это «было бы оценено как безответственный шаг по отношению к тем, кто принимает участие в мероприятиях».
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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, прибывший в Мосеву для участия в Параде Победы, не смог посетить мероприятие, поскольку у двоих членов его делегации...
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