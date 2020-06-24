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Президент Кыргызстана отправится на самоизоляцию

24.06.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент Кыргызстана отправится на самоизоляцию

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, прибывший в Мосеву для участия в Параде Победы, не смог посетить мероприятие, поскольку у двоих членов его делегации выявили COVID-19, сообщает РИА Новости.

По данным источника, после возвращения в Кыргызстан Жээнбеков отправится на самоизоляцию.

Согласно алгоритму, президент, члены делегации и сопровождающие лица, прилетев в Москву, сдали тест на коронавирус. Инфекция была выявлена у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова, а также у одного сотрудника охраны.

Лидер Кыргызстана после этого решил воздержаться от участия в мероприятии. Как отметили в его пресс-службе, если бы он прибыл на парад, то это «было бы оценено как безответственный шаг по отношению к тем, кто принимает участие в мероприятиях».

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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, прибывший в Мосеву для участия в Параде Победы, не смог посетить мероприятие, поскольку у двоих членов его делегации...
 
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